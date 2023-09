Inauguration en grande pompe d'un superbe lieu de célébration de la musique et des arts près de l'école Saint-Rémi Annexe





MONTRÉAL-NORD, QC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - C'est sous la musique du directeur musical Rafael Payare et des musiciens de l'OSM, accompagnés par les chants de jeunes élèves de l'école Saint-Rémi Annexe, qu'on a inauguré aujourd'hui une magnifique place publique dédiée à l'épanouissement musical et à la qualité de vie des jeunes et moins jeunes de Montréal-Nord.

La nouvelle Place de la musique DO-RÉMI est située à l'intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Monselet, adossée à l'école Saint-Rémi Annexe. Depuis 2016, cette école accueille le programme La musique aux enfants initié par l'OSM, Maestro Kent Nagano, chef émérite de l'OSM, le CSSPI et l'Université de Montréal. Ce programme permet à quelque 200?enfants de quatre et cinq ans de recevoir une formation musicale quotidienne.

Magnifiée d'une superbe murale de l'artiste graffeur montréalais Astro intitulée Symphonie et qui célèbre le bonheur de partager la musique, cet îlot de verdure polyvalent est doté d'une scène qui permettra la tenue de divers événements culturels, ludiques et communautaires et qui sera accessible en tout temps aux jeunes élèves et à tous les passants. La murale a été réalisée grâce au Programme d'art mural Volet 1 financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal par le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Entourée d'une école et de plusieurs résidences de personnes âgées et bordées des commerces du boulevard Pie-IX, la place, autrefois un simple carré d'asphalte, se veut maintenant un îlot de fraîcheur et de repos pour les passants avec ses arbres et sa biodiversité importante. On y a également aménagé des bassins de rétention des eaux pluviales et un système de filtration afin de protéger les infrastructures et les habitations en cas de fortes pluies.

Citations

"À Montréal-Nord, nous croyons que c'est en travaillant tous ensemble avec la communauté que nous pouvons faire la différence dans la vie des gens et ce projet en est une illustration éloquente. Il s'intègre dans notre vision de développement et d'embellissement des abords du boulevard Pie-IX au plus grand bénéfice des citoyens de Montréal-Nord". - Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

« L'équipe de la Musique aux enfants, l'OSM et moi-même sommes si fiers de célébrer l'inauguration de la Place de la musique DO-RÉMI. Nous rêvions d'un espace extérieur inspirant pour les enfants de l'école. Un endroit qui permettrait aussi aux artistes de rayonner auprès de la communauté. Nous croyons fermement au grand bénéfice de l'éducation de la musique à la petite enfance. Elle est essentielle pour le coeur et l'esprit, et je crois en sa capacité transformatrice. La musique est un droit, non un privilège! » - Rafael Payare, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal.

«?Le CSSPI, l'école Saint-Rémi, l'arrondissement de Montréal-Nord, l'OSM et l'artiste Astro ont travaillé de concert pour que La place de la musique DO-RÉMI voit le jour. Nous sommes heureux que cette initiative fasse vibrer à l'unisson les coeurs de nos élèves et ceux des membres de la communauté qui l'entoure?» -- Marjolaine Dupuis, directrice générale du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

15 septembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :