ELEGOO fait ses débuts à TCT Asia 2023 avec sa première grande imprimante industrielle FDM





SHANGHAI, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ELEGOO , une marque en plein essor dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D grand public et d'autres produits technologiques intelligents, a fait ses débuts au salon TCT Asia 2023 à Shanghai et s'est fait remarquer par une présentation spectaculaire de ses derniers produits. Parmi les temps forts figurent la présentation de l'imprimante à résine de pointe Jupiter SE et le lancement de l'OrangeStorm Giga, une impressionnante imprimante industrielle FDM de grande taille. Grâce à ces innovations, ELEGOO promet aux utilisateurs une expérience d'impression 3D immersive.

ELEGOO a organisé stratégiquement son exposition à TCT Asia en trois zones, offrant aux visiteurs une expérience immersive du monde de l'impression 3D professionnelle et de ses technologies les plus récentes.

Dans sa zone d'exposition de produits, ELEGOO a présenté sa série d'imprimantes à résine et FDM classiques destinée au grand public. La gamme comprenait les séries primées Mars et Saturn, reconnues par des sites Web technologiques prestigieux tels que All3DP et Tom's Hardware. Le produit phare de la société lors de cet événement était l'OrangeStorm Giga, qui a fait ses débuts sur la scène internationale. L'OrangeStorm Giga est la toute première grande imprimante FDM d'ELEGOO, dotée de caractéristiques extraordinaires telles que la carte mère silencieuse à grande vitesse Klipper, une zone d'impression de 800 mm x 800 mm x 1000 mm et une conception d'extrusion unique. Le design léger et esthétique de l'OrangeStorm Giga a suscité l'intérêt des professionnels de l'industrie et des consommateurs. La conception du boîtier tout-en-un permet une installation et une maintenance rapides, ce qui permet aux consommateurs d'éviter les soucis d'installation et de commencer à imprimer en toute simplicité.

Pendant ce temps, ELEGOO a mis en place la zone d'impression, un espace où les clients pouvaient se plonger dans le monde de l'impression 3D. Les ingénieurs produits étaient sur place pour fournir des conseils et répondre aux questions des débutants et des amateurs de l'industrie. Les visiteurs ont pu découvrir de près les joies du passage d'une conception en 2D à de superbes créations en 3D.

En outre, ELEGOO a créé une zone de présentation de modèles, axée sur les applications industrielles répandues de la technologie d'impression 3D, telles que les figurines d'anime, la conception de bijoux, les modèles éducatifs et les applications dentaires, entre autres. Une équipe sur place était disponible pour une exploration complète des produits et des discussions avec les personnes intéressées.

Né au Royaume-Uni, le salon TCT Asia a tenu sa première édition asiatique à Shanghai en 2015 et est devenu depuis un événement de premier plan pour l'industrie de l'impression 3D. Le salon présente les dernières technologies en matière d'impression 3D, de fabrication additive et de développement de produits. Il réunit des professionnels de l'industrie, des fabricants, des fournisseurs et des innovateurs pour leur permettre de partager leurs connaissances et leur expertise et favoriser des relations d'affaires. L'événement se tient chaque année à Shanghai, en Chine.

TCT Asia 2023 s'est tenu du 12 au 14 septembre au Centre national de conventions et d'expositions de Shanghai, en Chine. Cet événement de trois jours occupe plus de 230 000 mètres carrés et a connu la participation de plus de 430 entreprises offrant des solutions de bout en bout, y compris la numérisation 3D, les logiciels d'ingénierie, l'équipement de fabrication additive et les solutions de post-traitement.

15 septembre 2023 à 09:14

