Avis aux médias - La ministre Petitpas Taylor assistera aux Jeux Invictus 2023 à Düsseldorf





DÜSSELDORF, Germany, le 15 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, sera présente aux Jeux Invictus de Düsseldorf 2023. Durant sa présence aux Jeux Invictus, la ministre Petitpas Taylor participera à des réunions bilatérales et rencontrera les membres d'Équipe Canada en plus de les encourager.

La ministre Petitpas Taylor participera également à une conférence de presse avant la cérémonie de clôture aux côtés de représentants officiels allemands et de représentants d'Équipe Canada et d'Équipe Allemagne. Après la conférence de presse, la ministre Petitpas Taylor assistera à la cérémonie de clôture et participera à la passation officielle des Jeux au Canada pour les Jeux Invictus de 2025.

Lieu : Merkur Spiel-Arena - Centre des médias

Arena-Straße 1, 40474 Düsseldorf



Heure : 17 h 30 HAEC

Il est possible de visionner la cérémonie de clôture et les autres activités des Jeux Invictus de Düsseldorf 2023 (en anglais et en allemand) ici.

15 septembre 2023 à 09:09

