Cogeco annonce la nomination de Valéry Zamuner à titre de première vice-présidente et cheffe des affaires corporatives et juridiques





MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) sont heureuses d'annoncer la nomination de madame Valéry Zamuner au poste de première vice-présidente et cheffe des affaires corporatives et juridiques, une nomination qui entrera en vigueur le 18 septembre 2023. Elle travaillera depuis le siège social de l'entreprise à Montréal.

Madame Zamuner est une dirigeante chevronnée qui possède une expérience remarquable dans des secteurs allant des services financiers et professionnels aux médias en passant par la vente au détail. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes de plus en plus importants, a dirigé des fonctions juridiques clé, a mené des opérations de fusion et d'acquisition déterminantes et a contribué à façonner les stratégies de chaque entreprise dont elle a fait partie. Parmi ses fonctions les plus récentes, citons celles de vice-présidente principale, conseillère juridique principale et secrétaire corporative d'Alimentation Couche-Tard, et de vice-présidente principale, fusions, acquisitions et initiatives stratégiques chez Stingray Inc.

Dans le but de regrouper les différents champs d'expertise liés à nos interactions clés avec les parties prenantes externes, madame Zamuner dirigera les équipes reliées aux affaires corporatives de l'entreprise ainsi que les équipes légales, réglementaires et gouvernementales.

« L'expérience qu'a acquise Valéry dans la direction d'équipes de grande envergure font d'elle la candidate idéale pour nous permettre d'atteindre nos objectifs stratégiques, tout en étant partie prenante de nos projets prioritaires qui façonneront le futur de notre entreprise », a dit monsieur Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. « C'est avec grand plaisir que j'accueillerai Valéry au sein de notre équipe de direction. Sa rigueur, son sens stratégique inné, sa vision globale des enjeux de notre secteur lui permettront, sans l'ombre d'un doute, de soutenir notre vision de croissance ambitieuse. »

Madame Zamuner est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval et d'un MBA de l'Université Concordia. Elle est également membre du Barreau du Québec.

