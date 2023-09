OPÉRATION GAREAUTRAIN CANADA SOULIGNE LA 20e SEMAINE ANNUELLE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE





Chaque année, plus de 2 100 Nord-Américains sont tués ou grièvement blessés lors d'accidents liés aux passages à niveau et aux intrusions. La semaine prochaine, Opération Gareautrain Canada soulignera un important jalon de ses efforts visant à dire #FINILesVoiesTragiques : le 20e anniversaire de sa Semaine de la sécurité ferroviaire annuelle (18-24 septembre 2023).

Depuis 2003, la Semaine de la sécurité ferroviaire (SSF) vise à rappeler aux Canadiens que le fait de prendre des risques près des voies ferrées et des trains?qu'il s'agisse d'utiliser les voies ferrées comme raccourci ou sentier récréatif, de sauter sur les trains, d'ignorer les panneaux et signaux ferroviaires ou d'être distraits aux passages à niveau?pourrait leur coûter un bras ou une jambe, ou même la vie. En 2017, les États-Unis ont lancé leur propre campagne de la SSF, suivis du Mexique en 2020, faisant de la Semaine de la sécurité ferroviaire un événement nord-américain.

« Le 20e anniversaire de la Semaine de la sécurité ferroviaire est une occasion de réfléchir à l'excellent travail qu'Opération Gareautrain Canada, ses partenaires et les Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire font pour sauver des vies depuis vingt ans, explique Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada. Cependant, un seul accident lié aux passages à niveau ou aux intrusions est un accident de trop?et c'est pourquoi nous pressons les Canadiens de nous aider à transmettre le message sur la sécurité ferroviaire au plus grand nombre de gens possible cette année. »

La Semaine de la sécurité ferroviaire de 2023 sera soulignée par une campagne publicitaire nationale numérique et extérieure, et par des événements de liaison publics, partout au pays, afin d'encourager les gens à se comporter de manière sécuritaire près des voies ferrées et des trains.

Opération Gareautrain commencera la semaine avec un événement de lancement le samedi 16 septembre à 11 h 30 au Musée ferroviaire de Toronto. De nouveaux décalques sur la sécurité ferroviaire « Regarder. Écouter. Vivre. » seront dévoilés au mini-passage à niveau du Musée, et Opération Gareautrain organisera des lectures de son livre d'histoire Restez en sécurité avec Thomas pour les familles dans l'après-midi. Le calendrier complet des événements de la journée figure sur le site Web du Musée.

Le 19 septembre, nos partenaires des forces de l'ordre se joindront à Opération Gareautrain dans le cadre d'Opération dégage la voie?la plus importante initiative d'application des lois sur la sécurité ferroviaire en Amérique du Nord. Des centaines d'organismes d'application de la loi, partout au Canada, vont appliquer les lois sur les passages à niveau et les intrusions, et transmettre des messages sur la sécurité ferroviaire dans les communautés par l'intermédiaire de dépliants, de communiqués de presse et de posts sur les médias sociaux.

Le 21 septembre, Opération Gareautrain dévoilera des décalques sur la sécurité ferroviaire dans plus de 30 municipalités, partout au pays, afin de rappeler aux piétons, aux cyclistes et aux conducteurs d'être prudents et de « Regarder. Écouter. Vivre. » aux passages à niveau. Des communautés de Revelstoke, en Colombie-Britannique, à Grand Bay-Westfield, au Nouveau-Brunswick, ont posé des décalques cette année, portant le nombre total de municipalités participant au Programme de sécurité communautaire d'Opération Gareautrain à 100.

De plus, Opération Gareautrain lancera deux nouvelles vidéos #FINILesVoiesTragiques frappantes pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire afin de raconter l'histoire personnelle de personnes touchées par des accidents liés aux passages à niveau et aux intrusions, et de rappeler aux Canadiens qu'un comportement non sécuritaire près des voies ferrées et des trains ne vaut pas le risque couru. Les vidéos seront présentées sur les médias sociaux et des publicités précédant la séance dans des cinémas Cineplex et Magic Lantern Theatres, partout au Canada.

Finalement, Opération Gareautrain terminera la Semaine de la sécurité ferroviaire en annonçant les lauréats de ses Prix Roger Cyr 2022?des prix annuels remis à des Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire et des communautés qui font preuve d'un engagement exceptionnel pour promouvoir la sécurité ferroviaire au Canada.

Les Canadiens sont encouragés à soutenir le 20e anniversaire de la Semaine de la sécurité ferroviaire d'Opération Gareautrain en respectant ces conseils de sécurité ferroviaire, en suivant Opération Gareautrain sur Facebook, Twitter et Instagram, et en partageant les messages pour médias sociaux sur la Semaine de la sécurité ferroviaire avec leurs proches à l'aide des mots-clics #FINILesVoiesTragiques et #SSF2023.

À propos d'Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CN, le CPKC, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de son réseau d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, de partenariats avec des conseils de sécurité provinciaux, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et d'outils innovateurs comme sa campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux intrusions sur la propriété ferroviaire et au manque de prudence aux passages à niveau. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le site opérationgareautrain.ca.

