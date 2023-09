Dévoilement des projets lauréats de la 36e édition des Prix Nobilis de l'APCHQ - région de Québec





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec, était heureuse de dévoiler, hier soir, les 18 projets lauréats des Prix Nobilis 2023, lors du Gala tenu au Théâtre Capitole de Québec, en partenariat avec DuProprio. Les Prix Nobilis récompensent annuellement l'excellence en habitation dans la grande région de Québec, au sein de l'Association. L'événement fut également l'occasion de mettre en valeur les Galons 2023, soulignant les valeurs entrepreneuriales des membres, en collaboration avec Desjardins entreprises.

« L'APCHQ est fière de célébrer l'excellence avec cette 36e édition des Prix Nobilis », a mentionné Carl Bolduc, président de l'APCHQ - région de Québec et représentant de Filtre Plus. « À titre de référence dans l'industrie, notre Association s'efforce de faire rayonner les entrepreneurs qui incarnent la qualité, tant dans leurs projets que dans leurs valeurs entrepreneuriales. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de marier la remise des Galons avec celle des Prix Nobilis, cette année. Nous n'avons jamais trop de modèles inspirants à suivre! »

PRIX NOBILIS - Liste des projets lauréats par catégorie (Prix excluant le terrain et les taxes s'il y a lieu)

Catégorie Sous-catégorie Lauréats et finalistes Cuisine - neuve ou rénovée Catégorie présentée par Distribution 2020 35 000 $ et moins Lauréat : Simard Cuisine et Salle de bains Aussi finalistes : AC Cuisines et Armoires AD Plus Plus de 35 000 $ à

60 000 $ Lauréat : Rochon Cuisines et Salles de bain Aussi finalistes : Christian Marcoux cuisine et mobilier design et Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain Plus de 60 000 $ Lauréat : Simard Cuisine et Salle de bains Aussi finalistes : AC Cuisines et Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain Bâtiment multifamilial - neuf ou rénové

Catégorie présentée par Beneva Moins de 12 unités Lauréat : OÏKOS Construction Aussi finalistes : Deximo et Escaléra Entrepreneur général 12 unités et plus Lauréat : Synchro immobilier Aussi finalistes : Construction Citadelle et CSR immobilier Bâtiment commercial - neuf ou rénové

Catégorie présentée par Isolation Air-Plus

Lauréat : Sira Construction Aussi finalistes : Manero Construction et Synchro immobilier Unité d'habitation neuve jumelée ou en rangée Catégorie présentée par Matériaux Audet

Lauréat : De Vallières construction Aussi finalistes : Deximo et Immofab Construction Rénovation intérieure Catégorie présentée par Emco Thalassa Plomberie décorative

Lauréat : Mobili cuisine et salle de bain Aussi finalistes : L'Atelier Avant-Garde et Manero Construction Rénovation et/ou agrandissement résidentiel Catégorie présentée par Canac 200 000 $ et moins Lauréat : L'Atelier Avant-Garde Aussi finalistes : D-Mark Construction et Mabko Construction Plus de 200 000 $ à 350 000 $ Lauréat : Manero Construction Aussi finalistes : Constructions Serge Pouliot et L'Atelier Avant-Garde Plus de 350 000 $ à 650 000 $ Lauréat : Construction BDM Aussi finalistes : Cas par Cas et Erige Plus de 650 000 $ Lauréat : André Rousseau Construction Aussi finalistes : Cas par Cas et Construction BDM Habitation neuve unifamiliale Catégorie présentée par DuProprio 350 000 $ et moins Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : Construction Sylvain Larose et De Vallières construction Plus de 350 000 $ à 450 000 $ Lauréat : Construction Maurice Bilodeau Aussi finalistes : Constructions Serge Pouliot et De Vallières construction Plus de 450 000 $ à 600 000 $ Lauréat : OÏKOS Construction Aussi finalistes : ALXCO et De Vallières construction Plus de 600 000 $ à 800 000 $ Lauréat : De Vallières construction Aussi finalistes : Construction Maurice Bilodeau et Construction SMB Dallaire Plus de 800 000 $ à

1 000 000 $ Lauréat : OÏKOS Construction Aussi finalistes : Construction Roger Landry et Construction Urbanext Plus de 1 000 000 $ Lauréat : Erige Aussi finaliste : André Rousseau Construction

Rigueur et impartialité des Prix Nobilis



C'est sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et sous l'oeil attentif d'un jury indépendant, composé de professionnels de l'industrie, que chaque projet retenu comme finaliste a traversé un processus de sélection rigoureux. Les critères de sélection incluent une évaluation de la qualité de la construction, de la qualité de la conception, de l'intégration à l'environnement, des particularités et contraintes techniques, et du rapport qualité/prix.

GALONS DE L'APCHQ - Liste des entreprises récipiendaires par catégorie

Catégorie Récipiendaires Relève d'entreprise

Catégorie présentée par Raymond Chabot Grant Thornton Comptoirs Noble Excellence SST

Catégorie présentée par Solution Santé Sécurité - APCHQ Groupe Pro-Fab Vision durable

Catégorie présentée par E-BAX Services en bâtiment Construction Roger Landry

À propos de l'APCHQ - région de Québec

L'Association, qui regroupe plus de 3 400 membres du secteur de la construction et de la rénovation dans les grandes régions de Québec et Lévis, s'est donné un triple mandat : représenter et défendre l'industrie, accroître le professionnalisme de ses membres et être un centre nerveux de promotion de l'industrie. L'APCHQ - région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo habitat Québec, l'attribution des Prix Nobilis, les Galons de l'APCHQ et le répertoire en ligne trouverunentrepreneur.com

15 septembre 2023 à 08:23

