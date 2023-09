Rogers offrira les tout nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ainsi que les nouvelles montres Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2





TORONTO, 15 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Voici la nouvelle gamme de produits Apple offerte chez Rogers. iPhone 15 et iPhone 15 Plus : design durable en aluminium avec dos en verre pigmenté, Dynamic Island, puce A16 Bionic, système avancé de caméra comprenant une puissante caméra principale de 48 Mpx et une nouvelle option Téléobjectif 2x, et port USB-C. iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : modèles Pro les plus légers à ce jour, design en titane résistant et léger, nouveau bouton Action, puissants rehaussements de la caméra, dont un système caméra avec caméra principale 48 Mpx la plus avancée, qui permet l'équivalent de sept objectifs pros avec une qualité d'image incroyable et téléobjectif 5x (zoom optique le plus long vu sur iPhone, exclusivement sur iPhone 15 Pro Max), puce A17 Pro qui permet des expériences de jeu de niveau supérieur et des performances professionnelles, et port USB-C à la vitesse USB 3. Nouvelle montre Apple Watch Series 9 : améliorations dans l'ensemble du système et nouvelles caractéristiques comme le tout nouveau SiP S9, le nouveau geste magique à double toucher et un écran plus brillant. Montre Apple Watch Ultra 2 : nouvelles caractéristiques pour la montre intelligente la plus performante et la plus robuste d'Apple.



Les clients et clientes pourront précommander les appareils de la gamme iPhone 15 à compter d'aujourd'hui et les stocks seront disponibles à compter du vendredi 22 septembre. Pour ce qui est des montres Apple Watch, y compris la montre Apple Watch SE de 2e génération, il est possible de les précommander à compter de la semaine prochaine et les stocks seront disponibles à compter du vendredi 22 septembre. Consultez rogers.com pour connaître la tarification et la disponibilité.

« Chez Rogers, nous sommes enchantés d'offrir à notre clientèle les nouveaux iPhone 15 sur le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays. Notre clientèle pourra ainsi profiter pleinement de la conception légère en titane, de la caméra puissante et de la puce A17 Pro qui offre une expérience de jeu de niveau supérieur et une performance professionnelle sur iPhone 15 Pro, ainsi que le système caméra de pointe, la puce A16 Bionic et Dynamic Island sur iPhone 15, a affirmé Phil Hartling, président, Sans-fil. Un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes choisissent Rogers plutôt que tout autre fournisseur de services mobiles. Nous sommes le seul fournisseur à offrir un Programme de paiement par versements égaux à l'achat d'un nouvel appareil avec la carte de crédit rouge de Rogers, ce qui fait de nous le meilleur choix pour quiconque souhaite se procurer l'un des nouveaux iPhone 15. »

Gamme iPhone 15

iPhone 15 et iPhone 15 Plus revêtent un dos en verre pigmenté, une première dans l'industrie, associé à un boîtier en aluminium au fini mat texturé et époustouflant et aux bordures profilées. On retrouve Dynamic Island sur les deux modèles, une façon novatrice d'interagir avec des alertes importantes et des événements en direct, ainsi qu'une puissante caméra principale 48 Mpx qui permet des photos à extra haute définition et la nouvelle option Téléobjectif 2x qui offre trois niveaux de zoom de qualité optique; c'est comme avoir une troisième caméra. La gamme iPhone 15 présente également les portraits nouvelle génération, facilitant la prise de portraits avec beaucoup de détails et un rendement dans des conditions de faible éclairage. La puce A16 Bionic, rapide et efficace, offre une performance éprouvée. Les modèles iPhone 15 continuent d'offrir une expérience 5G ultrarapide de haute qualité et une qualité audio améliorée pour les appels téléphoniques, y compris ceux effectués avec FaceTime ou des applis de tiers. Les appareils iPhone 15 et iPhone 15 Plus sont offerts avec un écran de 6,1 po et de 6,7 po respectivement1 dans cinq nouvelles couleurs époustouflantes : rose, jaune, vert, bleu et noir.

Les appareils iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont conçus avec du titane de qualité aérospatiale incroyablement fort et léger, offrant les modèles Pro les plus légers d'Apple. Des bordures profilées et un bouton Action personnalisable font également partie du design de ces nouveaux appareils. Offrant performance et capacités professionnelles, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont propulsés par la puce A17 Pro, la première puce à 3 nanomètres de l'industrie. De puissants rehaussements de la caméra permettent l'équivalent de sept objectifs pros avec une qualité d'image incroyable. La nouvelle caméra principale 48 Mpx la plus avancée offre une extra haute définition de 24 Mpx par défaut, des portraits nouvelle génération avec mise au point et Contrôle de la profondeur. Des améliorations ont également été apportées au mode Nuit et au système HDR intelligent. Profitez également du tout nouveau téléobjectif 5x, exclusivement sur iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro prend maintenant en charge le WiFi 6E pour une excellente performance sans-fil et est dotée de la technologie 5G ultrarapide. Les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont offerts avec un écran de 6,1 po et de 6,7 po respectivement1 dans quatre nouveaux finis époustouflants : titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel.

La gamme iPhone 15 utilise un connecteur USB-C, une norme universellement acceptée pour le chargement et le transfert de données. Le nouveau connecteur USB?C permet de charger iPhone, Mac, iPad et AirPods Pro (2e génération) avec le même câble. De plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max prennent en charge USB 3, offrant des vitesses de transfert 20 fois plus rapides. Tous les modèles offrent également des capacités de sécurité essentielles pour fournir de l'aide en cas d'urgence, y compris les fonctionnalités Détection d'accident2 et Urgence SOS par satellite3. iOS 174 rend iPhone plus personnel et intuitif. Avec Affiche de contact, il est possible de créer une affiche personnalisée que vos contacts verront quand vous appelez. La messagerie vocale en direct permet aux gens de lire en temps réel la transcription d'un message qu'une personne est en train de leur laisser, et de répondre à l'appel en cours de route si le coeur leur en dit. La gamme iPhone 15 est offerte avec la carte eSIM, une solution de rechange plus pratique et sûre par rapport à la carte SIM physique. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent donc garder le contact grâce à des forfaits d'itinérance internationale abordables lorsqu'ils voyagent dans le monde.

Apple Watch Series 9

La montre Apple Watch Series 9 propose de nouvelles fonctionnalités à la montre la plus vendue au monde et franchit une étape importante sur le plan environnemental. La nouvelle montre Apple Watch Series 9 est plus puissante que jamais grâce au tout nouveau SiP S9, qui améliore la performance et les capacités. Tirez parti des nouveautés comme le nouveau geste magique à double toucher, l'écran plus brillant, l'accès à Siri plus rapidement (et maintenant en mesure d'accéder à des données sur la santé et de les enregistrer), la Localisation de précision d'iPhone et plus encore. Sous watchOS 10, la montre Apple Watch Series 9 présente des applis repensées, la nouvelle pile intelligente, de nouveaux cadrans, de nouvelles fonctions de cyclisme et de randonnée, des outils de soutien pour la santé mentale ainsi que toutes les fonctions qui vous permettront de garder le contact et de rester en santé, en mouvement et en sécurité. Pour la première fois, les clients et clientes peuvent choisir une option carboneutre pour leur montre Apple Watch. Il s'agit d'un pas décisif vers le plan Apple 2030 : être neutre en carbone dans l'ensemble de son entreprise, de sa chaîne d'approvisionnement de fabrication et de son cycle de vie des produits d'ici 2030. Les montres Apple Watch Series 9 en aluminium avec un nouveau bracelet sport à rabat sont carboneutres. Avec une montre Apple Watch Series 9, il est possible de garder le contact, d'effectuer des appels et de recevoir des textos, même sans votre iPhone à proximité.

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2, la montre intelligente la plus performante et la plus robuste d'Apple, offre de nouvelles fonctions en plus d'être carboneutre lorsqu'elle est jumelée à un bracelet Sentier ou Alpin. La montre Apple Watch Ultra 2 offre toutes les fonctions adorées du modèle Ultra, en plus du tout nouveau SiP S9, du nouveau geste magique à double toucher, d'un écran d'une luminosité record, d'une altitude d'utilisation élargie, de la possibilité d'utiliser Siri, de la Localisation de précision d'iPhone et des capacités évoluées pour les aventures en plein air ou dans l'eau. Sous watchOS 10, la montre Apple Watch Ultra 2 présente des applis repensées, la nouvelle pile intelligente, de nouvelles expériences pour le cyclisme, des fonctionnalités pour aider l'exploration en plein air, un nouveau cadran Modulaire Ultra ainsi que toutes les fonctions qui vous permettront de garder le contact et de rester en santé, en mouvement et en sécurité. Avec une montre Apple Watch Ultra 2, il est possible de garder le contact, d'effectuer des appels et de recevoir des textos, même sans iPhone à proximité.

Connectez-vous à plus d'endroits sur le réseau 5G le plus étendu et le plus fiable au pays avec l'un des nouveaux iPhone 15. Consultez rogers.com/forfaits pour connaître les prix des forfaits mobiles 5G. Pour découvrir les options de financement d'appareil, comme l'incomparable Programme de paiement par versements égaux, offert avec la carte de crédit rouge de Rogers, consultez rogers.com/mobility/device-financing.

Consultez rogers.com pour obtenir plus de renseignements sur nos prix et sur nos forfaits de données.

Consultez www.apple.com/ca/fr/ pour en savoir plus sur les produits Apple.

1 L'écran est doté de coins arrondis qui suivent un magnifique design incurvé et sont à l'intérieur d'un rectangle normal. La diagonale de ce rectangle fait 6,06 po (iPhone 15 et iPhone 15 Pro) ou 6,68 pouces (iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max). La zone réelle d'affichage est plus petite.

2 La fonctionnalité Détection d'accident est conçue pour les collisions de voitures à quatre roues dont la masse, la force d'accélération et la vitesse correspondent à des collisions graves qui mettent la vie en danger. Elle a été conçue pour les accidents comme les graves collisions avant ou arrière à fort impact, les collisions en écharpe, les impacts latéraux et les tonneaux. La fonctionnalité Détection d'accident est offerte partout dans le monde sur les appareils suivants : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra et Apple Watch SE.

3 La fonctionnalité Urgence SOS par satellite est conçue pour une utilisation dans les espaces ouverts et dégagés. Le rendement peut être affecté par des obstacles comme des arbres ou des bâtiments.

4 Certaines fonctions pourraient ne pas être offertes dans tous les pays ou toutes les régions. Consultez la liste complète (en anglais) à apple.com/ios/feature-availability.

