INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce au sujet d'une infrastructure culturelle à Saint-Ubalde





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant un projet d'infrastructure culturelle à Saint-Ubalde.

Pour l'occasion, il sera accompagné du maire de la Municipalité de Saint-Ubalde, M. Guy Germain.

Date : 18 septembre 2023



Heure : 9 h



Lieu : Saint-Ubalde*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le 18 septembre 2023, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

15 septembre 2023 à 07:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :