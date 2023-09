/R E P R I S E -- Avis aux médias - Sommet de l'UMQ sur l'itinérance le 15 septembre à Québec/





MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra le 15 septembre prochain, à l'hôtel Le Concorde à Québec, un Sommet municipal sur l'itinérance.

Le Sommet municipal sur l'itinérance, animé par Isabelle Craig aura pour objectif de réunir, autour d'une même table, près de 400 acteurs jouant un rôle dans la prévention et la lutte contre l'itinérance, notamment gouvernementaux, institutionnels et communautaires. Il permettra d'échanger sur les réalités de l'itinérance et sur les pistes d'actions prioritaires et innovantes à privilégier, le tout dans une perspective municipale et inclusive.

M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes, M. Bruno Marchand, président du comité sur l'itinérance de l'UMQ et maire de Québec ainsi que les membres du comité sur l'itinérance de l'UMQ participeront à une mêlée de presse en début d'après-midi et seront disponibles sur place pour accorder des entrevues.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont invités à envoyer un courriel à [email protected] d'ici le 14 septembre ou à se présenter au comptoir d'inscription sur place pour obtenir une accréditation. Pour les journalistes qui souhaitent assister virtuellement à l'événement, un lien de webdiffusion est également disponible en envoyant un courriel au [email protected].

HORAIRE



7 h 30 à 9 h Accueil et inscription



9 h Ouverture et mots de bienvenue Dr Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

M. Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes

M. Jean-Yves Duclos, ministre des services publics et de l'Approvisionnement



9 h 20 Conférence d'ouverture - Visages de l'itinérance en 2023 M. Jean-Marie Lapointe



10 h Panel de discussion - Témoins de l'itinérance : Mairesses et maires en action Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mme France Bélisle, mairesse de Gatineau

Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby

M. Serge Bergeron, maire de Roberval



11 h Pause-café



11 h 15 Mot de M. Bruno Marchand, président du comité sur l'itinérance de l'UMQ et maire de Québec



11 h 20 Panel de discussion- Regards croisés : concertation et expertise en itinérance M. Boromir Vallée Dore, directeur général du RSIQ

M. François Savoie, directeur général de La Hutte

M. Éric Boulay, directeur général de Lauberivière

Mme Édith Cloutier, directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or



12 h Déjeuner-conférence - Présentation de l'organisme Y-Säätiö : une stratégie de réduction de l'itinérance en Finlande Mme Teija Ojankoski, président-directeur général de Y-Säätiö

M. Juha Kahila, directeur des relations internationales



13 h Café dessert et période de réseautage



Vers 13 h 30 Mêlée de presse avec les porte-parole de l'UMQ



13 h 30 Présentation des résultats d'une étude sur les coûts de l'itinérance au Québec par AppÉco M. Richard Fahey, vice-président

M. Philippe Gougeon, directeur et économiste



14 h 15 Panel de discussion- Prévenir l'itinérance : constats et perspectives M. Claude Foster, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

Mme Isabelle Genest, président-directeur général de Centraide Québec, Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches

M. Eric Latimer, chercheur, Centre de recherche Douglas et professeur titulaire, Département de psychiatrie de l'université McGill

Mme Ramana Zanfongnon, cheffe de division au Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal



15 h Mot de la fin

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

15 septembre 2023 à 06:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :