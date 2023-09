CGI annonce un partenariat stratégique de 10 ans avec Alimentation Couche-Tard





Un leader mondial du commerce de proximité tire parti des services de TI en mode délégué de CGI pour accélérer la réalisation de sa vision de modernisation

MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé aujourd'hui un partenariat d'une durée de 10 ans et d'une valeur de 380 millions $ CA avec Alimentation Couche-Tard (Couche-Tard) pour des services de TI en mode délégué. Ce partenariat renforcera la capacité du leader mondial du commerce de proximité Couche-Tard à améliorer l'expérience de ses clients et de ses employés, à accélérer la rapidité et la qualité de la mise sur le marché, à accéder à des compétences et à une expertise techniques accrues et à soutenir ses stratégies commerciales clés.

« Nous sommes heureux de forger ce partenariat avec CGI pour soutenir notre vision technologique globale de modernisation, d'automatisation et d'adaptation, a déclaré Ed Dzadovsky, chef de la direction technologique de Couche-Tard. La technologie étant au coeur de l'expérience des clients et des employés, il est primordial de faire preuve d'agilité sur le marché, en plus d'offrir la meilleure qualité et la plus grande fiabilité possible. CGI nous a impressionnés par sa compréhension approfondie de notre environnement complexe et de notre culture, par sa capacité à mettre à profit le talent, son expertise en automatisation et la réflexion stratégique qui l'accompagne. »

Dans le cadre de cette entente de 10 ans, CGI fournira une gamme complète de services de TI et de soutien à l'infrastructure pour les fonctions d'affaires essentielles, telles que l'expérience des directeurs de magasin, l'automatisation des processus d'affaires et l'innovation, ainsi que l'accès aux données et la visibilité. CGI tirera parti de ses processus numériques, de sa gouvernance et de ses cadres de gestion complets et éprouvés pour améliorer l'efficacité opérationnelle et optimiser les coûts.

« Nous nous engageons à travailler en partenariat avec Couche-Tard sur leur stratégie commerciale afin de les aider à investir dans de nouvelles capacités qui s'adaptent rapidement à leurs besoins et à ceux de leurs clients, a déclaré François Boulanger, président et chef des opérations de CGI. Notre modèle de proximité à l'échelle mondiale nous permet de mettre à profit les talents de nos experts en technologie et en commerce de détail dans des régions qui correspondent aux emplacements clés de Couche-Tard. »

