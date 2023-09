/R E P R I S E -- Invitation aux médias - L'Arrondissement de Montréal-Nord, la CSSPI, le Maestro Rafael Payare et des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal inaugurent en grande pompe un superbe lieu de célébration de la musique près de l'école primaire Saint-Rémi Annexe/





MONTREAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - L'Arrondissement et ses partenaires invitent les représentants des médias à l'inauguration officielle de la toute nouvelle Place de la musique DO-RÉMI, une oasis de verdure et de culture dédiée à l'épanouissement musical des jeunes et moins jeunes de Montréal-Nord.

Cet inauguration se fera en présence de:

Christine Black , mairesse de l'Arrondissement de Montréal-Nord,

, mairesse de l'Arrondissement de Montréal-Nord, Madeleine Careau , cheffe de la direction de l'OSM,

, cheffe de la direction de l'OSM, Maestro Rafael Payare, directeur musical de l'OSM

Marjolaine Dupuis , directrice générale du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

, directrice générale du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Geneviève Bigonnesse, gestionnaire principale du programme La musique aux enfants,

Karina Mongrain , directrice de l'école Saint-Rémi

, directrice de l'école Saint-Rémi Astro, artiste graffeur créateur d'une superbe murale intitulée Symphonie

La Musique aux enfants est un programme initié en 2016 par l'OSM, Maestro Kent Nagano, chef émérite de l'OSM, le CSSPI et l'Université de Montréal qui permet à quelque 200?enfants de quatre et cinq ans de l'école Saint-Rémi à Montréal-Nord de recevoir une formation musicale quotidienne.

En plus de l'inauguration de la nouvelle place publique, l'événement sera l'occasion d'une prestation d'un quintette de cuivre joué par des musiciens de l'OSM des jeunes de l'école et du dévoilement d'une murale réalisée par l'artiste montréalais de réputation Astro réalisé grâce au Programme d'art mural Volet 1 financé dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal par le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal.

Date: le vendredi 15 septembre 2023

de 10 h 30 à 12 h 30

Lieu: Place Saint-Rémi, à l'intersection du boul. Pie-IX et de la rue Monselet à Montréal-Nord

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

15 septembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :