Partez à l'aventure avec les promotions d'automne d'EcoFlow !





Du 15 septembre au 15 octobre, EcoFlow propose des remises exclusives sur une sélection de produits tels que la série RIVER 2 et WAVE 2. Des solutions durables qui améliorent la vie quotidienne!

PARIS, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- A l'approche de l'automne, EcoFlow , leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques, lance son opération promotionnelle saisonnière. Du 15 septembre au 15 octobre, EcoFlow propose des réductions aux foyers en recherche de solutions énergétiques durables pour leurs activités de plein air mais aussi pour la vie de tous les jours.

Lors de ces ventes exceptionnelles, les clients peuvent bénéficier d'une gamme d'appareils portables EcoFlow à des prix réduits. Toutes ces réductions sont disponibles sur le site web d' EcoFlow ainsi que sur Amazon .

De la station électrique au climatiseur, il existe un large éventail de solutions énergétiques pour bénéficier d'une totale autonomie :

RIVER 2 Max : une réduction allant jusqu'à 17% (100?) s'applique à la station électrique portable RIVER 2 Max. Légère et pratique à emporter, c'est le compagnon idéal pour les campeurs et les amateurs d'activités de plein air. utile à la maison, elle peut alimenter un aspirateur ou de petits électroménagers lorsque celle-ci est mise en mode X-Boost, ce qui amplifie sa puissance jusqu'à 1000 W.

: une réduction allant jusqu'à 17% (100?) s'applique à la station électrique portable RIVER 2 Max. Légère et pratique à emporter, c'est le compagnon idéal pour les campeurs et les amateurs d'activités de plein air. utile à la maison, elle peut alimenter un aspirateur ou de petits électroménagers lorsque celle-ci est mise en mode X-Boost, ce qui amplifie sa puissance jusqu'à 1000 W. RIVER 2 Pro : Une réduction allant jusqu'à 13% (100?) est appliquée à la station électrique portable RIVER 2 Pro. Elle dispose d'une capacité importante de 768Wh et d'une puissance de 800W. Avec le mode X-Boost, il est possible de monter jusqu'à 1600W pour alimenter jusqu'à 80% des appareils domestiques de forte puissance. Un excellent choix pour les campeurs professionnels et les utilisateurs à la recherche d'indépendance énergétique.

: Une réduction allant jusqu'à 13% (100?) est appliquée à la station électrique portable RIVER 2 Pro. Elle dispose d'une capacité importante de 768Wh et d'une puissance de 800W. Avec le mode X-Boost, il est possible de monter jusqu'à 1600W pour alimenter jusqu'à 80% des appareils domestiques de forte puissance. Un excellent choix pour les campeurs professionnels et les utilisateurs à la recherche d'indépendance énergétique. WAVE 2 : une remise allant jusqu'à 15% (300?) sur le climatiseur portable WAVE 2 et son kit. Avec des capacités de refroidissement et de chauffage rapides, le WAVE 2 améliore le confort à la fois pendant les escapades en plein air ou à la maison, avec le pouvoir de réchauffer ou de refroidir une zone de 10 m² en seulement 5 minutes.

En plus de ces promotions, la semaine des EcoCrédits débutera du 18 au 25 septembre, permettant aux clients de cumuler des points et d'obtenir des cadeaux.

Joel Cibil Le Meudec, Responsable Grands Comptes chez EcoFlow, déclare : "Les promotions d'automne permettent de rendre les solutions énergétiques durables plus accessibles. C'est une invitation à profiter au maximum de la saison, que l'on soit à la recherche d'activités en plein air ou que l'on optimise son installation domestique.."

Pour plus d'informations sur EcoFlow, rendez-vous sur ecoflow.com/fr.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques avec la vision d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow vise à devenir un compagnon énergétique fiable et de confiance pour les individus et les familles à travers le monde, en fournissant des solutions d'énergie accessibles et renouvelables à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. Aujourd'hui, avec des sièges opérationnels situés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a autonomisé plus de 2,5 millions d'utilisateurs dans plus de 100 marchés à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel d'EcoFlow : www.ecoflow.com/fr

15 septembre 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :