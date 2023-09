/R A P P E L -- Avis aux médias - Inauguration du nouvel édifice de HEC Montréal au centre-ville d'affaires/





MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à l'inauguration de l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal, le vendredi 15 septembre dès 10h en présence de membres de la direction de l'École, de représentants du gouvernement provincial, de leaders du milieu des affaires, de membres de la communauté universitaire et de partenaires.

Deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool), assureront une prise d'images lors de la visite guidée protocolaire à 10h15 et lors de la cérémonie (voir horaire détaillé). Les photographes pourront aussi se joindre à la visite.

Situé au coeur du quartier des affaires de Montréal, ce nouvel édifice accessible, durable, rassembleur et intégré dans le quartier, est axé sur la formation continue. Il accueille les programmes de MBA, de EMBA, des certificats, des diplômes d'études supérieures spécialisées et des microprogrammes, l'École des dirigeants et l'École des dirigeants des Premières Nations, en plus d'abriter plusieurs activités de recherche et de transfert et du dispositif en entrepreneuriat et innovation.

QUOI Inauguration de l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal



QUAND le 15 septembre dès 10h jusqu'à 12 h



OÙ Table d'accueil des médias

Entrée Famille Waechter - Carrefour du niveau 3

1075, côte du Beaver Hall

Métro Square-Victoria - OACI (sortie rue Belmont)

Montréal (Québec) Canada H2Z 1X6

Horaire détaillé

Veuillez noter que dû à un manque d'espace, seulement deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool), seront présentes pour la visite guidée et pendant la cérémonie. Merci de contacter Émilie Novales pour les aspects techniques (voir coordonnées en signature).

10 h 15 à 10 h 45 : prise d'images (camera pool) lors d'une visite guidée en présence de représentants du gouvernement provincial et de représentants de l'École. Les photographes pourront aussi se joindre à la visite.





lors d'une visite guidée en présence de représentants du gouvernement provincial et de représentants de l'École. 10 h 45 : accueil des médias pour la cérémonie d'inauguration dans l'amphithéâtre Rachelle et Alain-Paris (niveau 3). Prière d'arriver au maximum 15 min avant le début de la cérémonie qui débutera à 11h.





11 h : début de la cérémonie d'inauguration.





11 h 55 : photo de groupe en présence des médias à l'extérieur de l'amphithéâtre. Couverture libre des médias pour cette partie.





12 h : entrevues individuelles. Couverture libre des médias pour cette partie.

SOURCE HEC Montréal

15 septembre 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :