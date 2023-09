MediaGo, la plateforme de publicité intelligente de Baidu Global, s'associe à Pixalate pour renforcer sa technologie anti-fraude





Elle améliore son filtre afin de pouvoir identifier plus de 40 types de trafic invalide

SAN FRANCISCO, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- MediaGo, une plateforme de publicité intelligente basée sur l'apprentissage profond et relevant de l'unité commerciale Baidu Global, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec Pixalate, le leader mondial de la technologie de détection et de prévention de la fraude publicitaire multiplateforme, afin de fournir aux annonceurs un inventaire de trafic de haute qualité et de favoriser l'équité et la transparence dans les transactions sur le marché de la publicité.

En s'appuyant sur les données de Pixalate, MediaGo utilise des capacités d'analyse de big data et d'apprentissage profond pour générer des règles d'interception du trafic afin d'atténuer les activités publicitaires suspectes.

Grâce à sa technologie d'identification exclusive, ainsi qu'aux services de données et d'analyse de Pixalate, le filtre de trafic invalide mis à jour et basé sur l'apprentissage profond de MediaGo renforce la protection de l'inventaire publicitaire contre la fraude, y compris les botnets, les logiciels malveillants, les appareils à haut risque et les centres de données. Par exemple, MediaGo peut identifier le trafic de sites web non humains provenant de grands fournisseurs de cloud et de petits centres de données.

Suite aux investissements stratégiques de MediaGo pour la qualité de la publicité, les taux de visualisation des publicités se sont améliorés d'environ 20 % au deuxième trimestre 2023.

« Le projet de la Fédération mondiale des annonceurs (WFA) estime que plus de 50 milliards de dollars par an seront gaspillés en raison de la fraude publicitaire d'ici 2025, a déclaré Rena Ren, responsable des ventes et du développement commercial chez Baidu Global Business Unit. Chez MediaGo, nous nous focalisons sur l'optimisation des campagnes pour rentabiliser les dépenses publicitaires, et en tirant parti de l'innovation technique de Baidu, nous répondons à ce besoin critique, optimisons notre système anti-fraude et fournissons aux annonceurs un trafic fiable et sécurisé, tout en améliorant l'efficacité de la publicité et en réalisant finalement notre mission qui consiste à favoriser la croissance des entreprises grâce à l'apprentissage profond. »

Le rapport du premier trimestre 2023 de Pixalate, Invalid Traffic and Ad Fraud Benchmarks Report (rapport de référence sur le trafic invalide et la fraude publicitaire), a révélé que les taux mondiaux de trafic invalide pour la publicité programmatique ont augmenté de 20 %, ce qui prouve que la réduction de la fraude publicitaire fait partie intégrante de la mise en oeuvre de campagnes très performantes pour les annonceurs et de l'optimisation des revenus des éditeurs.

Le système anti-fraude de MediaGo identifie les clics anormaux, les impressions non valides et toute autre activité suspecte, les intercepte en temps réel et les introduit dans le modèle d'apprentissage profond du système pour l'entraînement, fournissant un retour d'information en temps réel à la phase d'enchère et garantissant un inventaire exclusif et de haute qualité directement à partir des diverses collaborations de MediaGo avec les plateformes médias. Il en résulte une véritable exposition, des clics et des retours maximisés pour les annonceurs.

« Pixalate est ravie de s'associer à une entreprise mondiale comme Baidu, a commenté Jalal Nasir, PDG de Pixalate. Notre collaboration renforce la capacité de MediaGo à lutter contre les activités de fraude publicitaire avancée qui affectent la publicité programmatique. »

Pixalate est accrédité par le Media Ratings Council (MRC) pour la détection et le filtrage du trafic invalide sophistiqué sur tous les canaux d'inventaire, y compris le CTV, les applications mobiles et le web, qui couvrent plus de 20 domaines de mesure à travers plus de 45 mesures rapportées.

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde, MediaGo a fourni avec succès des services de croissance commerciale localisés et complets à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, rendz-vous sur : https://www.mediago.com/.

