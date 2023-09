42Gears présente AstroStatus : une solution intuitive de communication des incidents qui tient les clients informés pendant les temps d'arrêt et les pannes de service





BENGALURU (Inde), 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- 42Gears , un leader de la gestion de la mobilité d'entreprise, est heureux d'annoncer le lancement d'AstroStatus, une solution intuitive de communication des incidents conçue pour permettre aux entreprises d'informer leurs clients pendant les interruptions de service et les pannes imprévues de leurs solutions hébergées dans le cloud.

AstroStatus permet aux entreprises d'adopter une approche proactive de la communication des incidents, en assurant la transparence et en fournissant des informations opportunes et précises aux clients, améliorant ainsi leur expérience globale.

Onkar Singh, co-fondateur et PDG de 42Gears, a exprimé son enthousiasme lors du lancement en déclarant : « AstroStatus renforce notre engagement à permettre aux entreprises d'offrir une expérience client exceptionnelle. Grâce à la communication en temps réel des incidents, les entreprises peuvent communiquer de façon proactive avec leurs clients, ce qui renforce la confiance et la fidélité, même en période difficile. »

Les principales fonctionnalités d'AstroStatus sont les suivantes :

Modèles et pages d'état des incidents personnalisables : les clients peuvent personnaliser les modèles et les pages d'état des incidents qui affichent l'état actuel du service, l'historique des incidents et les mises à jour de maintenance.

Alertes et notifications : les équipes de gestion des incidents peuvent envoyer des mises à jour en temps réel par e-mail et actualiser les pages d'état avec les dernières informations (SMS et Slack bientôt disponibles).

Gestion des abonnés : AstroStatus simplifie la gestion des abonnés en facilitant l'importation des données des abonnés et l'attribution des notifications aux pages d'état.

Communication sur les incidents et la maintenance programmée : grâce à AstroStatus, les équipes de gestion des incidents peuvent créer et mettre à jour les incidents/la maintenance programmée, et en avertir les abonnés.

AstroStatus offre les avantages suivants :

Communication proactive : en alertant les utilisateurs à l'avance de la maintenance programmée et en tenant les clients informés des problèmes, les entreprises peuvent réduire les coûts de support et le nombre de demandes de renseignements. Transparence améliorée : en fournissant aux clients l'historique des temps de fonctionnement et les données actuelles du système, AstroStatus aide les entreprises à promouvoir la transparence et à renforcer la confiance des clients. Respect des accords de niveau de service : les équipes de communication en cas d'incidents peuvent rapidement mettre à jour les problèmes sur le portail d'AstroStatus et assurer le respect des accords de niveau de service. Marque personnalisée : les équipes de communication des incidents peuvent maintenir la cohérence de la marque en incluant le logo et les couleurs de la marque de l'entreprise sur la page d'état.

42Gears offre une période d'essai gratuite de 15 jours d'AstroStatus aux entreprises intéressées à évaluer son impact sur les activités de communication en cas d'incidents. Cliquez ici pour vous inscrire à l'essai.

À propos de 42Gears :

42Gears est un leader dans la gestion informatique d'entreprise, offrant des solutions de pointe visant à transformer le milieu de travail numérique. Disponibles sur le cloud et sur site, les produits de 42Gears prennent en charge tous les principaux systèmes d'exploitation de mobile et de bureau, permettant aux équipes informatiques et DevOps d'améliorer la productivité du personnel de première ligne et l'efficacité des équipes de développement logiciel. Les produits de 42Gears sont utilisés par plus de 18 000 clients de divers secteurs d'activité dans plus de 115 pays, et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com .

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2210925/42Gears1_Logo.jpg

15 septembre 2023 à 03:59

