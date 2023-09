SpectrumLeaf lance COCO : un produit qui change la donne sur le marché des sachets de nicotine





STOCKHOLM, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ - Les sachets de nicotine COCO, la dernière innovation de SpectrumLeaf AB, viennent d'être officiellement lancés sur les principaux marchés européens, notamment en Suède et en Suisse. Se démarquant de l'approche conventionnelle des sachets de nicotine blanche, COCO est le premier sachet de nicotine qui exploite la structure hautement poreuse des fibres de coco comme élément essentiel pour permettre une libération plus douce et plus durable des arômes et de la nicotine.

« La mission de SpectrumLeaf a toujours été de briser les moules conventionnels pour développer des produits uniques en gardant le client à l'esprit. Le concept de COCO est un sachet réimaginé, développé en réponse au segment des sachets de nicotine blanche presque identiques. La réalisation de COCO, du concept au produit, reflète exactement la façon dont nous avons réussi à combiner l'héritage, l'authenticité et la juste dose de contre-réaction à cette homogénéisation », partage Felix Sundström, PDG de SpectrumLeaf AB.

« Cependant, COCO n'aurait pas été possible sans Cannadips, une marque californienne dirigée par le PDG Case Mandel et spécialisée dans la technologie des sachets buccaux, comme les méthodes de distribution exclusives et les arômes entièrement naturels. C'est la combinaison de l'expertise scandinave en matière de sachets avec la formulation des produits et la technologie des arômes exclusifs de Cannadips qui a rendu COCO possible. Nous nous sommes également associés à certains des revendeurs de sachets les plus réputés, tels que le groupe Haypp via Snusbolaget.se et Nettotobak.se en Suède et Snushus en Suisse, afin de proposer COCO directement aux amateurs de sachets », poursuit M. Sundström.

COCO est le produit où la bonté naturelle rencontre la satisfaction authentique et n'utilise que des ingrédients soigneusement sélectionnés tels que des édulcorants naturels et de l'huile de palme certifiée biologique. Les sachets de nicotine COCO sont végétaliens, sans OGM, sans gluten, sans soja et seront initialement disponibles en 4 saveurs : Natural Mint, Tropical Mango, Clean Peach et Blue Razz. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web officiel de COCO à l'adresse thecocopouch.com .

À propos de SpectrumLeaf AB

SpectrumLeaf AB est une entreprise qui se consacre à la sélection et à l'approvisionnement de produits CBD de qualité supérieure en fonction des besoins de ses clients. Les marques de la société comprennent Cannadips ? un produit CBD sous forme de sachet buccal, Elevar Hemp ? du CBD premium sous forme de bandelettes buccales et d'autres produits CBD, et Voon ? mini sachets de CBD blancs. L'entreprise s'est également diversifiée récemment en proposant un produit en sachet à base de nicotine, COCO.

