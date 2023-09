Le nouveau grade DURAFIDE (R) PPS de Polyplastics offre une résistance exceptionnelle à la chaleur pour les batteries lithium-ion des véhicules électriques





TOKYO, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de thermoplastiques techniques, a annoncé le lancement de DURAFIDE (R) PPS 6150T73, un matériau haute performance qui offre une résistance à la chaleur et des propriétés d'isolation thermique et électrique exceptionnelles pour les batteries lithium-ion (Li-ion) des véhicules électriques (VE).

DURAFIDE (R) PPS 6150T73 est la dernière offre de Polyplastics pour le segment transformateur des véhicules électriques. Ce matériau améliore de manière significative les propriétés d'isolation thermique et électrique pendant l'emballement thermique sans utiliser de structures de feuilles isolantes inorganiques. Le matériau conserve les propriétés d'isolation des barres omnibus et des couvercles de modules même après avoir séjourné dans des environnements à 1 000 °C pendant 30 minutes.

Avec le remplacement des véhicules à moteur par des véhicules électriques, il convient de noter que les batteries Li-ion (LIB) actuelles peuvent générer une chaleur excessive due à un emballement thermique en cas d'accident ou d'autres perturbations, ce qui peut conduire à un incendie potentiel. Lors d'un emballement thermique, une cellule LIB peut atteindre des températures de 800 °C à 1 000 °C, et le gaz qu'elle rejette peut atteindre 700 °C à 800 °C. Si l'emballement thermique se produit dans une cellule, le transfert d'énergie vers les cellules voisines doit être réduit. Par mesure de sécurité, on utilisait des feuilles et des plaques isolantes structurelles pour réduire le transfert d'énergie d'une cellule à l'autre. Cependant, ces dernières augmentent le poids et l'encombrement en raison de l'augmentation du nombre de pièces.

Outre une meilleure résistance à la chaleur, DURAFIDE (R) PPS 6150T73 présente des propriétés optimales pour les composants tels que les couvercles de modules et les barres omnibus. Le PPS linéaire à pureté élevée offre également une grande robustesse et une excellente résistance aux chocs, tout en présentant peu d'impuretés ioniques (composants extraits). La couleur du matériau est proche du blanc et peut être teintée.

*DURAFIDE (R) est une marque commerciale de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Son portefeuille de produits comprend les POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC et LFT. La société détient la plus grande part de marché mondial de POM, LCP et COC. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

