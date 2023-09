Persistent obtient le statut de partenaire de services de niveau Premier dans le réseau de partenaires AWS





En se concentrant sur les clients du marché intermédiaire et les entreprises clientes, Persistent devient l'un des rares fournisseurs à obtenir le statut de partenaire de services AWS de niveau Premier

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, a obtenu aujourd'hui le statut de partenaire de services de niveau Premier dans le réseau de partenaires (APN) d'Amazon Web Services (AWS), renforçant ainsi sa relation avec AWS. En atteignant le niveau le plus élevé de statut dans l'APN, Persistent démontre son expertise et son succès à aider les clients à concevoir, construire, migrer, moderniser et gérer leurs charges de travail AWS tout en maximisant leurs investissements dans le cloud.

Obtenir le statut de partenaire de services AWS de niveau Premier est une reconnaissance des investissements de Persistent dans la propriété intellectuelle, les actifs et les accélérateurs, associés à une expertise étendue du domaine. Ces actifs permettent d'automatiser le processus de déploiement et d'accélérer les parcours cloud des clients pour se conformer aux cadres de conformité mondiaux. L'excellente pratique du cloud de Persistent, associée aux services cloud évolutifs, flexibles et rentables d'AWS, permet à la société d'offrir davantage de valeur grâce à sa gamme complète de services technologiques pour les clients du marché intermédiaire et les entreprises clientes. Persistent a récemment été nommé Challenger dans le Magic Quadranttm 2023 de Gartner® pour les services de transformation informatique dans le cloud public .

Persistent a réalisé d'importants investissements pour étendre sa relation avec AWS, notamment des initiatives de mise sur le marché et la formation de son personnel au capacités d'AWS. Persistent possède plus de 900 certifications de spécialités et de praticiens, et a obtenu cinq désignations Compétences AWS et deux désignations Prestations de services AWS. En outre, la société a récemment rejoint le programme de partenaires AWS Well-Architected, qui reconnaît les partenaires AWS qui mettent en oeuvre les meilleures pratiques AWS, vérifient l'état des charges de travail et apportent des améliorations le cas échéant.

Bhaskar Bose, vice-président de l'ingénierie de pointe chez Blast Motion, a déclaré :

« L'accès avancé de Persistent aux services AWS et la profondeur globale des capacités AWS ont créé un avantage significatif pour Blast Motion. Alors que nous exploitons nos données d'action uniques qui traversent tous les niveaux de jeu et que nous mettons en place de nouvelles technologies comme l'IA générative, nous recherchons des partenaires comme Persistent pour nous fournir des conseils et des compétences afin de nous aider à relever les futurs défis techniques. Leur expérience nous permettra d'élargir notre marché total accessible et de bouleverser l'industrie du sport alors que Blast démocratise l'accès à l'amélioration de la performance sportive. Félicitations à l'équipe de Persistent pour avoir franchi cette étape exclusive avec AWS. »

Nitha Puthran, vice-présidente senior, responsable du cloud, de l'infrastructure et de la sécurité chez Persistent, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'obtenir le statut de partenaire de services AWS de niveau Premier à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux qui a démontré notre large éventail d'investissements dans des solutions AWS innovantes. Notre expertise en ingénierie numérique et en modernisation d'entreprise, notre connaissance approfondie du domaine et notre vaste expérience avec AWS nous placent dans une position unique, avec une longueur d'avance sur nos concurrents, pour offrir des solutions cloud sur mesure et de pointe. À mesure que nous renforçons notre relation avec AWS, nous continuons de permettre à nos clients du marché intermédiaire et à nos entreprises clientes de capitaliser sur le plein potentiel du cloud et d'obtenir des résultats commerciaux tangibles. »

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner, Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services, Mark Ray, Craig Lowery, Tobi Bet, Allan Wilkins, Karl Rosander, Tom Sieber,16 août 2023.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'étranger, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures notes ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Persistent

Avec plus de 23 000 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs

