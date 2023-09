Besrey lance une gamme de produits indispensables au sommeil des bébés et adaptés aux divers besoins des parents





HAMBOURG, Allemagne, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Besrey , une marque dont la vocation est de fournir aux parents des produits de qualité supérieure pour les nourrissons et les enfants, est ravie de présenter sa dernière gamme d'articles indispensables au sommeil et soigneusement conçus. Chacun de ces produits est conçu pour assurer la sécurité, le confort et la commodité du bébé et de ses parents. En tant qu'expert des meilleures solutions de sommeil pour les bébés, Besrey prend en compte des facteurs tels que l'âge, les exigences fonctionnelles et les contraintes spatiales pour aider les clients à choisir le produit le plus approprié.

Berceau Besrey : un berceau à bascule compact, pliable et transportable qui offre un sommeil paisible aux nouveau-nés.

Un havre de paix spécialement conçu pour le sommeil des nouveau-nés. Il est doté d'un mode berceau à bascule inspiré du berceau traditionnel et peut être réglé à 2 hauteurs différentes. Grâce à sa conception compacte et pliable, le berceau se range facilement et se transporte aisément. Même lorsqu'il est placé dans la chambre de votre bébé, il prend peu de place, ce qui en fait le choix idéal pour les parents à la recherche d'une solution simple, facile à assembler et à transporter.

Couffin de chevet Besrey : ce couffin mobile et réglable renforce le lien entre les parents et l'enfant, et facilite le co-dodo.

Conçu pour renforcer le lien entre les parents et leurs nourrissons, il répond particulièrement aux besoins de ceux qui préfèrent être proches de leurs bébés. Reprenant le concept du berceau, ce couffin est doté d'un côté co-dodo et peut être facilement ajusté à 9 hauteurs différentes pour s'adapter à diverses hauteurs de lit. De plus, ses roulettes à 360 degrés assurent une mobilité sans effort, ce qui offre une commodité inégalée aux parents qui se déplacent.

Couffin 3 en 1 Besrey : un couffin polyvalent avec un filet respirant sur les 4 côtés, des roulettes surdimensionnées et un porte-jouets.

Une solution polyvalente pour les parents puisqu'il se transforme facilement en berceau autonome, en berceau de chevet et en berceau pour bébé, en fonction des préférences de sommeil de chacun. Ce berceau se distingue par ses roulettes surdimensionnées de 40 mm qui surpassent celles que l'on trouve sur le marché actuel et qui permettent un déplacement en douceur et régulier, même sur les surfaces recouvertes de moquette, tandis que le filet respirant à 4 côtés assure une circulation d'air et une visibilité optimales. De plus, le couffin est livré avec un support mobile pour les jouets qui permet de stimuler le développement de votre bébé et de favoriser l'apaisement et le calme.

Couffin 5 en 1 Besrey : un couffin tout-en-un, facile à assembler et qui grandit avec le bébé jusqu'à ses 18 mois.

La solution tout-en-un ultime, conçue pour grandir avec votre tout petit, intègre le couffin autonome (0-6M), le berceau de chevet (0-6M), le couffin pour bébé (0-6M), le berceau portable (6-12M), et même le parc portable (12-18M) dans un seul et même produit, et accompagne votre bébé de la naissance jusqu'à ses 18 mois. Le berceau 3 en 1 a fait l'objet d'une amélioration complète, passant d'un couffin douillet à un parc d'enfant amusant. Sa structure récemment améliorée permet un assemblage rapide et facile sans outils en 1 minute, ce qui résout les problèmes de sommeil de votre bébé dans un environnement inhabituel ou en dehors de la maison.

Besrey attache une grande importance à la qualité de ses produits et à la sécurité de ses clients. Tous les produits ont passé les certifications de qualité et de sécurité appropriées, telles que ASTM et CPSIA, et répondent aux normes internationales afin de garantir leur sécurité et leur fiabilité.

Besrey s'engage à vous fournir, à vous et à votre bébé, une expérience de sommeil confortable et sûre, et se tient à votre disposition pour vous aider à créer des moments heureux et épanouissants en famille. Choisissez le berceau de chevet Besrey maintenant et créez un espace de sommeil confortable pour votre bébé.

