Déclaration du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, à propos du taux de cotisation à l'assurance-emploi pour 2024





GATINEAU, QC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, a fait la déclaration suivante sur le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour 2024 :

« Les Canadiens travaillent fort pour contribuer à la reconstruction et à la croissance de notre économie après les défis importants engendrés par la pandémie.

Leur travail porte ses fruits, puisqu'aujourd'hui, 983?000 Canadiens de plus travaillent comparativement au moment où la pandémie a frappé, et le Canada a connu la plus forte croissance économique du G7 en 2022.

Parallèlement, le Canada, comme le reste du monde, est confronté à des perturbations économiques. Le monde continue de s'adapter à la réalité postpandémie, et l'inflation mondiale et les réactions qu'elle suscite continuent de ralentir la croissance économique. Tout cela se produit alors que le marché du travail canadien est en essor.

Dans ce contexte, le Canada doit être dans la meilleure position possible pour soutenir ses travailleurs. C'est pourquoi le gouvernement investit massivement dans le développement de la main-d'oeuvre canadienne, se préparant à répondre aux besoins futurs et misant sur la prochaine génération grâce au perfectionnement des compétences et à la formation professionnelle.

Le gouvernement continuera à renforcer le filet de sécurité sociale du Canada, notamment en veillant à ce que le régime d'assurance-emploi soit robuste.

La Commission de l'assurance-emploi du Canada joue un rôle essentiel dans le régime d'assurance-emploi du Canada, car elle établit le taux annuel de cotisation à l'assurance-emploi en fonction du taux d'équilibre sur sept ans prévu par l'actuaire en chef de l'assurance-emploi. Ce travail protège la fonctionnalité de l'un des piliers les plus importants du filet de sécurité sociale du Canada.

Aujourd'hui, la Commission a annoncé que le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour 2024 sera de 1,66 $ par tranche de 100 $ de rémunération assurable, ce qui représente une hausse de trois cents par rapport au taux actuel. Le taux de cotisation à l'assurance-emploi sera donc inférieur de 22 cents à ce qu'il était de 2013 à 2016 (1,88 $). Ces chiffres reflètent la vigueur continue du marché du travail canadien et cadrent avec les efforts du gouvernement visant à ce que le Compte des opérations de l'assurance-emploi atteigne l'équilibre sur les sept années prévues.

Le gouvernement du Canada va toujours soutenir la viabilité à long terme de l'assurance-emploi et veiller à ce que le régime continue de répondre aux besoins des employeurs, des travailleurs et des familles. »

14 septembre 2023 à 18:53

