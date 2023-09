Lancement de blinx, un pôle de médias numériques animé par une nouvelle génération de jeunes créateurs de contenus et de narrateurs créatifs pour responsabiliser la jeunesse du Moyen-Orient grâce à des récits et des informations de qualité





blinx, un nouveau pôle de médias numériques pour le Moyen-Orient, a été lancé aujourd'hui pour offrir aux jeunes de la région le meilleur en termes de narration numérique et de reportages d'actualité, leur proposer de nouvelles perspectives et connecter les générations Y et Z via plusieurs écrans, plateformes et appareils intelligents.

Une devise en faveur de l'authenticité : « More story, less noise »

Dès l'annonce de son avènement en mars 2023, blinx a été considéré comme un pôle médiatique dynamique et de qualité. Le centre, qui s'est donné pour mission de proposer des récits authentiques et honnêtes, s'engage à produire des contenus diversifiés, inclusifs et culturellement pertinents qui touchent profondément le public.

Nakhle Elhage, directeur général de blinx, souligne : « Depuis l'annonce du nom de notre marque, nous avons fait des progrès remarquables. blinx n'a pas uniquement pour but de créer du contenu attractif. C'est une puissance médiatique numérique qui promeut l'excellence de la narration dans une multitude de genres comme le divertissement, l'info-divertissement, les actualités, les tendances, les enquêtes, l'économie, le style de vie, les sports, le développement personnel, le changement climatique, , entre autres. Notre application Smart TV propose également du contenu exclusif de longue durée, tel que des enquêtes, des talk-shows et des émissions en direct. »

Repérer les talents et libérer leur potentiel

L'un des principaux engagements de Blinx concerne le développement et l'autonomisation des talents émergents. blinx emploie actuellement une équipe audacieuse et diversifiée de près de 150 jeunes professionnels originaires de toute la région MENA.

« Nos créateurs de contenu et narrateurs créatifs ont pour mission de changer les perspectives, déclare Nakhle Elhage. Non seulement ils sont talentueux et audacieux, mais ils incarnent également l'énergie, le dynamisme et l'ingéniosité des jeunes qui forment l'ADN de blinx. »

Merveilles technologiques et innovation sans limite

En un laps de temps relativement court, le siège social de Blinx à Dubai Media City qui a déjà doublé de taille, s'est doté d'une vaste gamme de technologies de pointe. Parmi ces innovations figurent, entre autres, des studios métaverse et de réalité augmentée dernier cri, des installations de production dotées de capacités de réalité virtuelle, des outils basés sur l'IA et des analyses de données avancées.

« Les technologies servent à emmener le public au-delà de la narration traditionnelle en repoussant les limites de l'innovation, des actualités, des informations et des données, a déclaré Fadi Radi, directeur de la création de blinx. Nos programmes ? un mix de divertissement et d'exposés inspirants ? s'adressent à des jeunes passionnés de technologies. Les utilisateurs finaux peuvent parcourir facilement tous les programmes en interagissant à la fois avec les créateurs de contenu et leurs pairs. »

Avant de rejoindre blinx, Fadi Radi a géré des approches créatives et disruptives d'événements mondiaux majeurs, notamment les élections présidentielles américaines, pour divers grands réseaux d'information des États-Unis et du Moyen-Orient.

Stimuler le public à tous les niveaux

L'expérience utilisateur est au coeur de la mission de blinx. Quelle que soit l'interface : écrans, plateformes et appareils, blinx fait tout pour répondre aux besoins des générations Y et Z, où que se trouvent ses représentants. La magie de la ludification ajoutera progressivement un élément interactif et divertissant à la narration et maintiendra l'intérêt des utilisateurs finaux tout en créant une expérience de contenu immersive.

Rien que la vérité : l'engagement de Blinx en faveur de l'authenticité

blinx s'engage à exclure de ses contenus toute fake news, toute désinformation et mésinformation. Le centre défend passionnément les grandes causes qui tiennent à coeur des générations Y et Z, en renforçant « l'économie des créateurs », en favorisant « l'entrepreneuriat » et « l'initiative privée » dans toute la région MENA.

Les piliers de blinx : durabilité et pratiques éthiques

L'écosystème blinx est basé sur des principes de durabilité et des pratiques commerciales éthiques. En collaborant avec des partenaires commerciaux et des fournisseurs qui partagent sa philosophie, blinx garantit que chaque aspect de ses opérations est conforme à ses valeurs fondamentales. De plus, grâce à des initiatives stratégiques de réduction de son empreinte carbone et à la promotion active du recyclage, blinx reste fidèle à son engagement envers l'environnement et la communauté.

Évolutivité : l'avenir en ligne de mire

Le modèle économique de blinx repose sur de solides principes d'évolutivité. En privilégiant le développement des talents locaux, la création de contenus culturellement pertinents et l'intégration de technologies de pointe pour promouvoir l'innovation, blinx vise à élargir continuellement son offre de produits et de services afin d'atteindre des publics plus larges, d'élargir ses domaines d'intérêt et d'augmenter ses sources de revenus.

Créer des opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes Arabes : l'enquête ASDA'A BCW sur la jeunesse arabe

À titre de référence, la 15e enquête annuelle ASDA'A BCW sur la jeunesse arabe, une étude approfondie portant sur plus de 200 millions de jeunes de la région MENA, montre qu'il existe d'importantes possibilités d'orienter les jeunes Arabes vers l'entrepreneuriat. Près de la moitié de ces jeunes espèrent créer leur propre entreprise au cours des cinq prochaines années. Toutefois, les défis ne manquent pas. La région MENA affiche un taux de chômage des jeunes parmi les plus élevés au monde, soit plus de 26%. Selon la Banque mondiale, 32% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi. Pour y remédier, les Nations Unies estiment que la région devrait créer 33,3 millions d'emplois d'ici 2030.

Le lancement tant attendu de blinx est arrivé

Lancé officiellement aujourd'hui, blinx va réinventer les médias numériques dans la région MENA grâce à une approche jeune et dynamique incarnant la devise : « More story, less noise. »

-Fin-

===

Pour visionner et télécharger les vidéos de blinx, cliquer sur les (2) liens suivants :

blinx | ARE YOU READY

https://blinxcontent.s3.me-central-1.amazonaws.com/ARE_YOU_READY.mp4

blinx | DRONE

https://blinxcontent.s3.me-central-1.amazonaws.com/DRONE.mp4

===

Pour plus d'informations sur blinx et nous accompagner sur notre route, proposer des idées de contenu créatif ou obtenir un accès exclusif, rendez-vous sur www.blinx.com

===

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 septembre 2023 à 16:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :