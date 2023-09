AVIS DE NOMINATION - M. Xavier Roy, secrétaire général de l'Institut national des mines





VAL-D'OR, QC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Au nom du conseil d'administration de l'Institut national des mines, la présidente, Mme Marjolaine Drouin, ainsi que Mme Christine Duchesneau, présidente-directrice générale, sont heureuses et fières de présenter le nouveau secrétaire général de l'organisation, M. Xavier Roy.

Titulaire d'une maîtrise en études internationales ainsi que d'un baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, M. Roy a oeuvré trois ans à l'Assemblée nationale du Québec, notamment à titre de stagiaire au Service de la recherche et à la Direction des relations interparlementaires, internationales et du protocole. Il a aussi occupé le poste de conseiller au Service de la séance. Après un court passage à titre d'attaché politique du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, il occupait, depuis novembre 2020, le poste de directeur de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est dans ce cadre qu'il a pu approfondir ses connaissances sur les ressources naturelles, découvrir les divers enjeux touchant les régions minières du Québec et accompagner un conseil d'administration dans diverses sphères d'activité. Désirant contribuer au succès du gouvernement du Québec, M. Roy pourra ainsi mettre à profit ses valeurs, notamment celles d'intégrité, d'impartialité et de compétence qu'exige un tel poste.

Grâce à ses expériences significatives, M. Roy sera en mesure d'assurer le fonctionnement des rencontres du conseil d'administration de l'Institut national des mines et de ses comités, de soutenir les membres du conseil relativement aux saines pratiques de gestion et de gouvernance et d'assister la direction générale dans l'élaboration de documents stratégiques et de gestion, notamment ceux relatifs aux priorités organisationnelles et à la reddition de comptes. Il aura également pour tâche de jouer un rôle-conseil à titre de membre de la direction en matière de gouvernance, de gestion des risques et de coordination de l'ensemble des activités de l'Institut. Il rédigera également tout règlement, politique ou directive internes de l'Institut en conformité avec les lois, règlements ou directives gouvernementaux que l'organisation est tenue de respecter. Grâce à son profil académique et professionnel, M. Roy est sans aucun doute le candidat parfait pour ce rôle stratégique au sein de l'équipe de l'Institut national des mines.

Le conseil d'administration de l'Institut national des mines ainsi que son équipe lui souhaitent tout le succès escompté dans ce nouveau mandat.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'oeuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

14 septembre 2023 à 16:00

