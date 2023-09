Québec investit plus de 2,7 M$ pour favoriser la pratique de la pêche en partenariat avec la Fédération québécoise pour le saumon atlantique





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 2 740 000 dollars à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA) pour la création du Programme de développement, de conservation et de protection du saumon de l'Atlantique, qui vise à favoriser l'accès à la pêche de cette espèce pour la population québécoise, tout en assurant son maintien et son habitat. L'aide financière permettra également d'appuyer différentes initiatives de promotion et de sensibilisation touchant la pêche au saumon de l'Atlantique.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Ce nouveau programme s'inscrit dans la continuité de l'engagement du gouvernement du Québec à accroître l'accessibilité et l'attractivité de la pêche dans toutes les régions, tout en faisant la promotion de pratiques responsables et durables.

Le nouveau programme vise à soutenir des initiatives dans quatre volets :

Volet 1 - Aide aux infrastructures

Ce volet vise à soutenir des projets d'amélioration, d'entretien, de mise aux normes et de construction d'infrastructures d'accueil, d'accès et d'hébergement en périphérie des rivières à saumons.

Volet 2 - Fonds d'aide pour la protection des rivières à saumons

Ce volet appuiera l'embauche d'assistants à la protection de la faune ou encore la prolongation d'emplois existants liés à la protection des rivières à saumons, ainsi que l'achat du matériel ou de l'équipement roulant nécessaire à la réalisation des activités de protection.

Volet 3 - Soutien aux décomptes de saumons

Ce volet a pour objectif de soutenir les différentes initiatives de dénombrement des saumons atlantiques et d'inciter le développement de nouveaux suivis en vue d'une meilleure connaissance de l'état des populations au Québec.

Volet 4 - Transport des saumons en amont d'obstacles

Ce volet vise à financer le transport des saumons en amont d'obstacles, lorsque cela est nécessaire au maintien et à la protection de l'espèce.

La subvention accordée à la FQSA permettra d'assurer la gestion et la mise en oeuvre du programme pour les deux prochaines années financières, soit 2023-2024 et 2024-2025, puis de soutenir des initiatives de promotion de l'activité de pêche et de sensibilisation des pêcheurs. Le Programme de développement, de conservation et de protection du saumon de l'Atlantique se présentera sous la forme d'appels à projets s'adressant aux communautés autochtones, ainsi qu'aux organismes actifs dans le domaine de la pêche au saumon ou de la protection du saumon. Le cadre normatif du programme et des détails sur ce dernier seront diffusés prochainement sur le site Web de la Fédération.

Citations :

« Je suis ravi que notre gouvernement crée un programme pour faciliter l'accès à la pêche au saumon de l'Atlantique au Québec. C'est une espèce emblématique que nous devons protéger, tout comme les rivières où elle vit, qui sont de véritables joyaux de notre patrimoine naturel. Je suis convaincu que les projets qui seront appuyés par le Programme de développement, de conservation et de protection du saumon de l'Atlantique favoriseront une pratique plus durable et bénéfique pour l'espèce, en plus de rapprocher les Québécoises et les Québécois de la nature. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La FQSA est fière de la collaboration de tout le secteur de la pêche sportive et de la conservation du saumon de l'Atlantique avec le gouvernement du Québec. Par ses investissements, des retombées socioéconomiques importantes continueront à être observées, et les actions essentielles à la saine gestion et à la pérennité de cette espèce emblématique seront consolidées. »

Normand Fiset, président de la FQSA

Faits saillants :

Au Québec, les activités de pêche récréative sont un attrait important pour le tourisme de proximité et un véritable levier économique pour plusieurs régions. La pêche au saumon de l'Atlantique, qui est reconnu comme une espèce emblématique, supporte 75 000 jours de pêche par année et génère des retombées économiques significatives à l'échelle du Québec, avec des dépenses de plus de 50 millions de dollars annuellement.

La FQSA a pour mission d'unir l'ensemble des intervenants du secteur du saumon au Québec et de représenter leurs intérêts, y compris les organismes gestionnaires de rivières, des pourvoiries, des municipalités, des groupes de recherche, des communautés autochtones, des pêcheurs ainsi que des groupes et entreprises intéressés par la cause du saumon et la protection des rivières. Elle fait également la promotion de la pêche sportive accessible comme levier de développement économique régional durable.

14 septembre 2023 à 15:57

