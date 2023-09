Forbes inscrit Cintas sur sa liste des meilleurs employeurs d'Amérique





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a été inscrite sur la liste de Forbes des « America's Best-in-State Employers 2023 » pour la deuxième année consécutive.

Ce Prix distingue les meilleurs employeurs des États-Unis sur la base de critères tels que les conditions de travail, la diversité, le salaire, les possibilités d'évolution et l'image de l'entreprise, ainsi que la probabilité que les employés recommandent leur employeur à leurs amis et à leur famille.

« Nos 44 500 employés-partenaires d'Amérique du Nord sont au coeur de notre succès, a déclaré Max Langenkamp, vice-président senior RH et responsable de la diversité, Cintas. Nous savons que sans nos employés-partenaires, nous n'aurions pas de clients ni même d'entreprise. Notre culture est le principe fondamental selon lequel nous gérons notre entreprise. »

Il a ajouté : « Nous pensons qu'il est important de bien traiter nos employés-partenaires, de les soutenir tant sur le plan professionnel que personnel et de créer un environnement où ils sont respectés et se sentent en confiance afin qu'ils puissent s'épanouir et réussir. Une récompense comme celle que vient de nous accorder Forbes est très importante pour nous car elle confirme notre conviction que Cintas est un employeur de référence. »

La liste Forbes 2023 des meilleurs employeurs américains par État a été établie en partenariat avec la société internationale de recherche Statista. À cette fin, 70 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans des entreprises de plus de 500 salariés à l'échelle nationale ont été interrogés dans les 50 États américains et dans le District de Columbia. Il a été demandé aux participants s'ils recommanderaient leur employeur à leurs amis et à leur famille, puis d'évaluer leur employeur sur des critères tels que les conditions de travail, la diversité, le régime de rémunération, le potentiel de développement et l'image de l'entreprise.

Récemment, Cintas a été largement distinguée pour ses pratiques d'emploi et pour son environnement de travail exceptionnel :

Newsweek's America's Greatest Workplaces (Meilleurs lieux de travail d'Amérique)

Newsweek's America's Greatest Workplaces for Diversity (Meilleurs lieux de travail d'Amérique pour la diversité)

Newsweek's America's Greatest Workplaces for Women (Meilleurs lieux de travail d'Amérique pour les femmes)

Forbes' Best Large Employers (Meilleurs grands employeurs)

Forbes' Best Employers for Diversity (Meilleurs grands employeurs pour la diversité)

Forbes' Best Employers for Women (Meilleurs grands employeurs pour les femmes)

La Société a également été récompensée pour ses pratiques en matière d'emploi et de conditions administratives des salariés-partenaires handicapés, des salariés-partenaires en début de carrière, des employés-partenaires, conjoints et fournisseurs liés à l'armée, et des communautés LGBTQ+.

De plus amples informations sur l'approche de Cintas en matière de capital humain et de main-d'oeuvre, notamment sur ses principes et son approche en matière de recrutement et de rétention du personnel, de rémunération et d'avantages sociaux, de performance et d'avancement, de formation et de développement, d'engagement des employés-partenaires et de DEI (diversité, équité et inclusion), sont disponibles dans le 2022 Cintas ESG Report (Rapport ESG 2022 de Cintas, en anglais).

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, serviettes, fournitures hygiéniques, services d'eau au travail, produits de premiers secours et de sécurité, stations de nettoyage oculaire, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). Basé à Cincinnati, Cintas est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

14 septembre 2023 à 15:55

