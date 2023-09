PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 15 AU 18 SEPTEMBRE - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER





MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur l'autoroute 25 sud à la hauteur de l'avenue Souligny et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

AUTOROUTE 25 ET TUNNEL LOUIS-HIPPOLYTE-LA FONTAINE

De vendredi 21 h à lundi 5 h

Direction sud

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'A-25 en direction sud, entre la sortie 5 (R-138, rue Sherbrooke ) et l'entrée de l'avenue Souligny

Détour : via les rues De Boucherville, Hochelaga et Dickson. Pour les camions, via boulevard de l'Assomption nord, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX et rue Notre-Dame.

Fermeture par défaut : à compter de 20 h 30, l''entrée de la rue Sherbrooke.

De vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

De samedi 20 h 30 à dimanche 9 h

Entre Montréal et Longueuil , fermeture complète de l'A-25 en direction sud, entre la sortie 4 (avenue Souligny) et l'entrée de la rue de l'Île-Charron, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Détour : via avenue Souligny, les rues Dickson et Notre-Dame Est, boulevard René-Lévesque et avenue Papineau / pont Jacques-Cartier.

Camions (plus de 4,25 m.) : via rue Hochelaga, boulevard de l'Assomption, rue Sherbrooke, boulevard Pie-IX sud et détour principal.

Fermeture par défaut : l'entrée des rues Tellier et des Futailles, déjà fermée (longue durée).

De vendredi 21 h à samedi 8 h

De samedi 21 h à dimanche 9 h

Direction nord

Entre Longueuil et Montréal, fermeture complète de l'A-25 en direction nord, entre la sortie 90 (R-132, La Prairie , Varennes ) sur l'A-20 ouest et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est

Détour : via R-132 ouest, sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie pour avenue De Lorimier sud, les rues Notre-Dame Est, Curatteau et De Boucherville. Pour les camions, sur la rue Notre-Dame Est, via boulevard Pie-IX et rue Sherbrooke.

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30

Les bretelles menant de la R-132 est et ouest (sorties 89-N) à l'A-25 nord. Détour en direction est, via la sortie 18 ( boulevard De Montarville ) et R-132 ouest / détour principal L'entrée de la rue de l'Île-Charron. Détour via A-25 sud et R-132 ouest



Note : canalisation de l'accès pour l'Île Charron.

AVENUE SOULIGNY

De vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

De samedi 20 h 30 à dimanche 9 h

Direction est

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame Est.

De vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

Direction ouest

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson.

Détour : via les rues Hochelaga ou Notre-Dame Est.

AUTOROUTE 40

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

À Sainte-Anne-de-Bellevue , fermeture complète de l'A-40 en direction ouest, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants, A-20 ouest) et l'entrée suivante

Détour : voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée à la hauteur du chemin des Pins.

AUTOROUTE 13

De vendredi 23 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 8 h

De dimanche 21 h à lundi 4 h 30

Entre Montréal (arr. Saint-Laurent ) et Laval , fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-13 nord, entre le début du pont Louis-Bisson et la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame )

Fermeture par défaut : La sortie 12, selon le même horaire dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Détour : via la sortie 15 (A-440).

De vendredi 21 h à samedi 7 h

À Laval , sur l'A-13 nord, fermeture de la sortie 17 (boulevard Sainte-Rose )

Détour : demi-tour à la sortie 20 (chemin de la Grande-Côte, R-344) à Boisbriand.

De dimanche 21 h à lundi 4 h 30

À Laval , fermeture complète de l'A-13 nord, entre la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame ) et l'entrée suivante

Détour : voie de desserte.

De samedi 22 h à dimanche 6 h

Entre Laval et Boisbriand , fermeture complète de l'A-13 en direction nord entre la sortie 15 (A-440, R-148, boulevard Dagenais) et l'entrée de la R-344 (chemin de la Grande-Côte), incluant le pont Vachon

Détour : via la voie de desserte, A-440 est, A-15 nord, A-640 ouest et A-13 sud.

Fermetures par défaut : les entrées en provenance du boulevard Notre-Dame, de l'A-440 et du boulevard Sainte-Rose

Note : fermeture complète de la voie de desserte, à la hauteur du boulevard Sainte-Rose.

À PRÉVOIR

Pont Victoria, jusqu'au 21 septembre

Entre Montréal (arr. Le Sud-Ouest) et Saint-Lambert , fermeture de la travée ouest du pont (côté amont, pont Samuel-De Champlain ), jusqu'au jeudi 21 septembre et circulation dans une direction seulement sur la travée est (côté aval), selon l'horaire suivant : Direction Montréal, de 5 h à 15 h Direction Saint-Lambert , de 15 h à 5 h, le lendemain.

, fermeture de la travée ouest du pont (côté amont, pont ), jusqu'au jeudi 21 septembre et circulation dans une direction seulement sur la travée est (côté aval), selon l'horaire suivant :

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN).

Chemin de la Belle-Rivière à Sainte-Julie

À Sainte-Julie , fermeture complète dans les deux directions du pont d'étagement du chemin de la Belle-Rivière, surplombant l'A-30, de vendredi 20 h à lundi 6 h.

Détours : en direction

Est (vers Sainte-Julie ), via rue de Lorraine / rue Michael-Faraday et R-229 sud (montée Sainte-Julie ). Ouest (vers Boucherville ), via R-229 nord (montée Sainte-Julie ) et rue de Lorraine / rue Michael-Faraday.



Rue Mansfield

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la rue Mansfield , entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest, de vendredi 19 h à dimanche 8 h.

Note : travaux sous la responsabilité de la ville de Montréal.

Pont Serge-Marcil / Autoroute 30

Entre Les Cèdres et Salaberry-de-Valleyfield , fermeture complète du pont Serge-Marcil en direction est, vendredi, samedi et dimanche de 20 h à 6 h le lendemain.

Détour : en amont du pont, via la sortie 9, R-338 ouest, R-201 sud et A-530.

Note : fermeture partielle (1 voie sur 2) sur le pont, samedi et dimanche de 6 h à 20 h.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

14 septembre 2023 à 15:40

