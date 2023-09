Johnnie Walker annonce l'initiative First Strides Canada et dévoile une installation immersive qui servira de plateforme aux artistes canadiennes qui sortent des stéréotypes





En partenariat avec trois artistes féminines canadiennes révolutionnaires, Johnnie Walker présentera fièrement la section canadienne de son initiative « First Strides » à l'événement Nuit Blanche Toronto avec une installation stimulante explorant les préjugés de genre systématiques dans les arts.

TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Bien que les artistes qui s'identifient comme femmes continuent de faire des progrès audacieux pour lutter contre les préjugés sexistes historiques dans l'industrie des arts, il reste encore beaucoup à faire pour créer davantage de possibilités et instaurer l'égalité des chances. Pour souligner le travail révolutionnaire des artistes qui s'identifient comme femmes, Johnnie Walker est fière d'annoncer le lancement de « First Strides » au Canada - une initiative stimulante qui célèbre et soutient les personnes qui repoussent les frontières culturelles et sont axées sur le progrès - grâce à sa nouvelle installation immersive gratuite « She Work Hard For It » à l'événement Nuit Blanche Toronto, le 23 septembre 2023.

En s'appuyant sur l'engagement de Johnnie Walker à l'égard du progrès, qui est résumé dans son hymne de marque « Keep Walking », un symbole de ralliement pour le progrès, un encouragement dans l'adversité et une expression joyeuse de l'optimisme, la première année de « First Strides » au Canada est consacrée à créer davantage d'espace et à catalyser l'impact pour les artistes qui s'identifient comme femmes partout au pays. Lancée aux États-Unis en 2022, l'initiative « First Strides » de Johnnie Walker investit dans les pionniers culturels au moyen de subventions, de visibilité, de mentorat et de programmes d'autonomisation, dans le but d'améliorer la situation de diverses communautés dans les domaines du cinéma, de la musique, des sports, de l'art, de l'accueil et de la technologie.

« Le progrès est au coeur de Johnnie Walker, affirme Nadia Niccoli, chef du marketing à Diageo Canada. Notre marque "Keep Walking" est un appel retentissant à aller de l'avant avec audace. Nous saisissons l'occasion de présenter l'une des initiatives d'entreprise les plus percutantes de Johnnie Walker sur le marché canadien. À l'approche de la première année de ''First Strides'', nous sommes déterminés à défendre les personnes qui défient les normes, tracent de nouvelles voies et inspirent le changement pour tous. »

Parallèlement au lancement de First Strides, la marque amorce une installation immersive intitulée « She Work Hard For It » à l'événement Nuit Blanche Toronto. Conçue par Ashley McKenzie-Barnes, artiste et commissaire canadienne de renom, l'installation présente les oeuvres remarquables de trois artistes canadiennes de premier plan : Lido Pimienta, Maria Qamar (Hatecopy) et Miss Me. Dans le cadre de « She Work Hard For It », ces artistes abordent avec audace les préjugés de genre dans le monde de l'art et insistent sur la nécessité d'encourager, de célébrer et de créer plus de possibilités pour les artistes qui s'identifient comme femmes au Canada.

Après ses débuts captivants à la Nuit Blanche, l'installation « First Strides » s'installera à la Cultural Goods Gallery, dans le quartier dynamique de l'ouest de Toronto. Cette vitrine élargie sera complétée par des oeuvres d'art supplémentaires des créatrices acclamées Lido Pimienta, Maria Qamar et Miss Me. L'événement est soigneusement organisé par Ashley McKenzie-Barnes pour s'harmoniser avec le thème de l'installation. Le public est invité à découvrir cette expérience enrichissante du 28 septembre au 12 octobre 2023.

L'élimination des barrières de genre, la redéfinition des possibilités pour les artistes qui s'identifient comme femmes et l'amplification de la voix des personnes qui croient à la nécessité de faire des progrès courageux et de rompre avec la norme sont des responsabilités que nous devons assumer. « ''She Work Hard For It'' rassemble des voix fortes et importantes qui partagent des expériences pertinentes dans les domaines de l'installation, des arts visuels, des arts de rue, de l'art pop et de l'art contemporain, explique Ashley McKenzie-Barnes, commissaire principale du projet. Le premier programme First Strides offre une plateforme à ces créatrices canadiennes influentes. Il s'agit de combiner diverses approches, cultures et disciplines pour en faire une déclaration percutante. Avec cette installation, nous refaçonnons les perceptions, remettons en question les attentes et célébrons le pouvoir des femmes dans l'art. »

À « She Work Hard For It », les participants à la Nuit Blanche pourront explorer : L'installation artistique évoquant un véritable labyrinthe avec ses jardins et portraits brodés rappelant des dessins typiquement enfantins de Lido Pimienta, inspirée des souvenirs de son enfance et de la maison de sa grand-mère; l'exposition d'art populaire lenticulaire à grande échelle de Maria Qamar, à travers une lentille satirique, commentant les thèmes du patriarcat, de l'hypocrisie, du racisme systémique et des stéréotypes; et la marche dans le tunnel de la sororité et de l'amour de Miss Me, représentant le lien invisible que les femmes partagent, exploré à travers la matérialité réfléchie et le verbe.

Faites l'expérience de l'installation transformatrice de Johnnie Walker, « She Work Hard For It », à l'événement Nuit Blanche Toronto le 23 septembre. Située sur la pelouse sud du Nathan Phillips Square, l'installation sera ouverte au public de 19 h le samedi 23 septembre jusqu'à 7 h le dimanche 24 septembre.

Pour en savoir plus sur « She Work Hard For It », visitez le site Web de Nuit Blanche Toronto. Pour en savoir plus sur l'initiative « First Strides » de Johnnie Walker, consultez johnniewalker.com/en-us/firststrides.

À propos de Johnnie Walker

Johnnie Walker est la marque de whisky écossais la plus populaire au monde, et elle est appréciée dans plus de 180 pays. Depuis l'époque de son fondateur, John Walker, les maîtres assembleurs de la marque n'ont cessé de rechercher avant tout la saveur et la qualité. Six générations de maîtres-mélangeurs qualifiés ont créé et élaboré de nouvelles saveurs audacieuses qui ont transformé une petite épicerie écossaise, fondée en 1820, en une entreprise internationale de whisky vendant des mélanges élégants, authentiques et emblématiques.

Aujourd'hui, la gamme de whiskies primés de la marque comprend Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve 18 ans et Blue Label. Ensemble, ils représentent près de 19 millions de caisses vendues chaque année (IWSR, 2019), ce qui fait de Johnnie Walker la marque de scotch whisky la plus populaire au monde.

À propos de Diageo Amérique du Nord

Diageo est un chef de file mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques, notamment les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit et Buchanan's, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, les tequilas Casamigos, DeLeon et Don Julio, ainsi que Captain Morgan, Baileys, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la bourse de New York (NYSE: DEO) et la bourse de Londres (LSE: DGE) et ses produits sont vendus dans plus de 180 pays du monde entier.

Pour en savoir plus sur Diageo, son personnel, ses marques et ses résultats, consultez le site www.diageo.com. Consultez la ressource internationale de Diageo sur la consommation responsable, www.DRINKiQ.com, pour des renseignements, des projets et des façons de faire connaître les meilleures pratiques en la matière. Suivez-nous sur Twitter pour obtenir des nouvelles et des renseignements concernant Diageo Amérique du Nord : @Diageo_NA.

À propos d'Ashley McKenzie-Barnes

Ashley McKenzie-Barnes est une commissaire accomplie et une directrice créative qui croit fermement à la force de la narration collaborative et à la possibilité de favoriser le changement par l'entremise de son agence, D.PE. Pour cette installation, Mme McKenzie-Barnes a utilisé son vaste réseau créatif pour organiser une exposition mobile multidisciplinaire unique mettant en vedette trois artistes féminines talentueuses et inspirantes. Grâce à cette approche visionnaire, elle vise à aider Johnnie Walker à élever et à amplifier la voix des femmes dans les arts, en mettant en lumière leur contribution à la lutte contre la disparité entre les genres sur la scène artistique canadienne.

https://www.mckenziebarnes.com/ https://www.weredpe.com

À propos de Lido Pimienta

Lido Pimienta, queer et féministe, est une artiste visuelle multidisciplinaire reconnue à l'échelle internationale, critique artistique, commissaire, compositrice et productrice musicale d'ascendance afro-autochtone (Wayuu) de Colombie. Son oeuvre captivante rend hommage à des souvenirs d'enfance précieux et à la maison de sa grand-mère, qui offre un paysage de textiles et de sculptures douces. Démontrant une maîtrise inégalée, elle tisse des motifs et des couleurs de textiles traditionnels, honorant la lignée d'habiles tisserands Wayuu de sa famille et préservant leur riche patrimoine culturel.

https://lidopimienta.com/

À propos de Maria Qamar

Maria Qamar, aussi connue sous le nom de Hatecopy, est une artiste, une auteure et une influenceuse de la culture pop reconnue mondialement pour son interprétation satirique de l'hybridation des cultures sud-asiatique et canadienne. Au moyen d'une exposition d'art populaire lenticulaire audacieuse et stimulante, elle plonge sans crainte dans les thèmes du patriarcat, de l'hypocrisie, du racisme systémique et des stéréotypes tout en célébrant la sororité, l'amour et l'essence vivante de la culture sud-asiatique, inspirée par les feuilletons indiens.

https://hatecopy.com/

À propos de Miss Me

Miss Me est une militante féministe et l'une des artistes hors norme parmi les plus réputées en Amérique du Nord. Ses oeuvres décomplexées explorent les difficultés liées à la race, au genre, à la société et à la classe tout en mettant en valeur les icônes du passé. Découvrez son tunnel transformateur de sororité et d'amour, une représentation interactive du lien invisible qui unit les femmes. Ornée de propos éloquents qui symbolisent la complexité des relations quotidiennes des femmes, cette expérience est un puissant rappel du soutien collectif que nous entretenons les uns envers les autres dans la société.

http://www.miss-me-art.com/

À propos de Nuit Blanche Toronto

L'événement Nuit Blanche Toronto est la célébration nocturne annuelle de l'art contemporain, produite par la Ville de Toronto, en collaboration avec la communauté artistique de Toronto. Depuis 2006, cet événement primé a mis en vedette plus de 1 600 installations artistiques d'environ 5 800 artistes et a généré plus de 489 millions $ en retombées économiques pour Toronto. Des renseignements et des mises à jour sont disponibles sur le site Web de Nuit Blanche, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Le mot-clic de cette année est #NBTO23.

SOURCE Johnnie Walker

14 septembre 2023 à 14:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :