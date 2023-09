Mine Vision Systems accueille deux visionnaires du secteur de la technologie au sein de son conseil consultatif





Mine Vision Systems nomme Barry Henderson, ancien chef de la direction de Maptek, une société chef de file de la technologie minière, et Greg Mulholland, fondateur et chef de la direction de Citrine Informatics, une société de premier plan spécialisée dans l'informatique des matériaux, conseillers au sein de son conseil d'administration

PITTSBURGH, 14 septembre 2023 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui la nomination de Barry Henderson et de Greg Mulholland au sein de son conseil consultatif. S'appuyant sur son savoir collectif et son orientation, l'entreprise a ajouté deux points de vue habiles pour contribuer au produit et à la stratégie de croissance de l'entreprise.

« Barry et Greg possèdent une expérience indéniable en tant que visionnaires et dirigeants d'entreprise qui offrent des technologies transformationnelles à des secteurs bien établis et essentiels, a déclaré Mike Smocer », chef de la direction de Mine Vision Systems. « Barry a occupé le poste de chef de la direction de Maptek lors d'une période de croissance sans précédent, au cours de laquelle l'entreprise est devenue le chef de file de l'industrie dans les domaines de la modélisation géologique, des logiciels généraux de planification des activités minières et du balayage laser terrestre. En tant que fondateur et chef de la direction de Citrine Informatics, chef de file mondial de l'industrie, Greg a mis à profit les pratiques normalisées d'apprentissage automatique au sein des entreprises spécialisées dans les produits chimiques et de matériaux les plus novatrices au monde. »

« J'ai vu de mes propres yeux à quel point il peut être difficile d'introduire une technologie qui améliore le RCI sans perturber inutilement les processus actuels », a déclaré Barry Henderson. « Je suis ravi de travailler avec l'équipe de MVS, qui comprend l'importance des connaissances et de l'expertise dans le domaine de la conception de produits. »

« Les possibilités d'adopter des approches fondées sur des données pour améliorer les décisions d'exploitation minière et renforcer l'autonomie dans les activités minières sont énormes », a déclaré Greg Mulholland. « La vision de MVS est à la fois vaste et stimulante. Je ne pourrais être plus heureux de m'associer à l'entreprise pour contribuer à réaliser cette vision. »

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, MVS met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données et de flux de travail inégalés.

14 septembre 2023

