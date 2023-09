FEELM et OS Vape débutent ensemble à Dortmund, établissant une nouvelle norme de plus de 800 bouffées pour le marché allemand des produits jetables





Lors du célèbre salon InterTabac 2023, qui s'est tenu du 14 au 16 septembre, FEELM, le leader mondial des solutions de systèmes fermés, a dévoilé sa dernière innovation, OS Vape, en partenariat avec OS. C'est la première fois que FEELM expose avec son partenaire local.

Depuis sa création en 1978, InterTabac est reconnu comme le premier salon mondial des produits du tabac et des accessoires pour fumeurs. Ce rassemblement prestigieux offre aux professionnels de l'industrie une plateforme pour interagir avec des représentants de premier plan des secteurs de la vente au détail, de la fabrication et des services. Témoin de l'évolution du paysage du monde du tabac, ces dernières années, les projecteurs se sont de plus en plus braqués sur les marques du secteur européen du vapotage, qui connaît une expansion rapide.

La première co-exposition de FEELM

OS, reconnue comme une force dominante sur le marché allemand des produits de shisha, s'est lancée dans l'industrie de la vape jetable. Saisissant cette opportunité, cette co-exposition représente une avancée significative pour FEELM, soulignant son engagement en faveur de stratégies innovantes pour fournir des solutions globales à ses clients.

Un représentant du stand FEELM a expliqué que la collaboration avec les clients pour les expositions est une nouvelle stratégie visant à renforcer la présence de la marque du client sur les marchés locaux. Le représentant a également révélé que FEELM a l'intention de poursuivre ce format de co-exposition lors des principales expositions mondiales, en joignant ses forces à celles de clients de diverses régions dans une marche collective vers une présence mondiale.

OS Vape avec plus de bouffées et une consistance gustative de première qualité

L'Allemagne, célèbre pour ses bières aux arômes de houblon et au goût pur et rafraîchissant, est un pays où les esprits vifs s'adonnent à des beuveries vigoureuses. S'inscrivant dans cette culture dynamique, OS Vape a lancé une solution de vapotage jetable qui offre un nombre élevé de bouffées, un bon rapport coût-efficacité et une consistance de vapeur inégalée, promettant aux consommateurs allemands une expérience de vapotage riche rappelant leurs bières préférées.

Grâce à la technologie de la bobine en céramique FEELM Max, OS Vape a atteint un niveau révolutionnaire de plus de 800 bouffées. Cela représente une amélioration impressionnante de plus de 30 % du nombre de bouffées par rapport à d'autres produits jetables courants, établissant ainsi une nouvelle norme dans le cadre de la conformité à la DPT. OS Vape s'est donc distingué en tant que pionnier en Allemagne pour établir cette référence.

Au-delà du nombre de bouffées, OS Vape offre une vapeur exceptionnelle et une consistance de goût de plus de 95%. Ces avancées révolutionnaires ont sans aucun doute propulsé l'industrie du vapotage vers de nouveaux sommets. En outre, le réservoir d'e-liquide transparent, caractéristique de l'appareil, permet non seulement d'éviter les problèmes liés à l'e-liquide, mais ajoute également une touche de sophistication esthétique.

Rapport de 800 bouffées certifié par une institution compétente

Le produit jetable de plus de 800 bouffées ayant fait ses débuts en Allemagne, la solution technique qui le sous-tend a suscité un vif intérêt. Lors de l'exposition de Dortmund, de nombreux participants ont obtenu des rapports de vérification de l'un des instituts de test les plus réputés, Inter Scientific, révélant que la solution FEELM Max peut délivrer de manière constante entre 880 et 920 bouffées.

Au cours de l'exposition, de nombreuses marques réputées, telles qu'Aroma King, ont également adopté la référence des 800 bouffées et plus, s'associant à FEELM, établissant ensemble de nouvelles normes de bouffées sur le marché des DPT et annonçant une nouvelle ère d'innovations en matière de vapotage et d'attentes accrues de la part des consommateurs.

À propos de FEELM

Marque technologique phare de SMOORE, FEELM est le premier fournisseur mondial de solutions de vapotage en circuit fermé. Exploitant la puissance de la technologie de chauffage par serpentin céramique et de la technologie de reproduction authentique des arômes, FEELM fusionne l'innovation et l'électronique pour offrir des sensations ultimes et une expérience de vapotage haut de gamme.

À propos de SMOORE

Fondé en 2009, SMOORE est un chef de file mondial des solutions technologiques d'atomisation, couvrant les domaines des produits à « risque réduit » ainsi que des technologies d'atomisation médicales, pharmaceutiques et de beauté. Bénéficiant d'une recherche interdisciplinaire sur l'atomisation et d'un portefeuille de produits diversifié, SMOORE s'engage à devenir une plateforme avancée et souhaite rendre la vie meilleure.

Grâce à des investissements continus en R&D et à une capacité de production de premier plan, SMOORE dispose de 11 centres de recherche technologique dans le monde entier et ses produits sont disponibles dans plus de 80 pays et régions. SMOORE a annoncé son introduction en bourse à Hong Kong le 10 juillet 2020.

