Avis aux médias - MISE À JOUR - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 14 septembre 2023

16 h 00

Le premier ministre prononcera l'allocution de clôture et fera une annonce à la retraite du caucus national. Un point de presse suivra. Il sera accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.