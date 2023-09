xSuite Benelux annonce sa présence à la Conférence E-Invoicing à Bruxelles





La question de la facturation électronique est aussi importante pour la finance que pour l'informatique. La Conférence E-Invoicing, organisée en format hybride le 24 octobre 2023 à Bruxelles, répondra spécifiquement aux besoins de ces secteurs. Les intervenants fourniront des informations complètes sur l'utilisation et les exigences légales de la facturation électronique et donneront un aperçu de la position des entreprises B2B belges en matière d'adoption de cette technologie. En tant que sponsor Bronze de cette journée de conférence, xSuite présentera sa solution d'automatisation des factures des comptes fournisseurs (sur site), compatible avec tout environnement SAP.

Fin 2022, la Commission européenne a publié sa proposition de directive visant à moderniser le système de TVA dans l'UE (ViDA, pour : VAT in the Digital Age). Le cadre général d'un système de déclaration des factures a ainsi été mis en place en Belgique. Les visiteurs de la Conférence E-Invoicing découvriront quel modèle convient pour échanger des données de facturation B2B avec les autorités fiscales et comment recenser et lever les obstacles technologiques lors de la connexion aux portails de facturation électronique. En outre, les visiteurs auront amplement l'occasion d'apprendre comment favoriser le développement de la numérisation des processus d'achat et d'approvisionnement.

Expert du traitement électronique des factures dans l'environnement SAP, xSuite possède une riche expérience basée sur plus de 800 projets réalisés à ce jour. « Nous sommes convaincus que la future directive ViDA sera un puissant stimulant pour la poursuite de la numérisation en Belgique et qu'elle donnera à la facturation électronique B2B une impulsion décisive dans ce pays, explique Hans Willems, directeur général de xSuite Benelux BV. La facturation électronique change la donne pour les projets dans la mesure où elle permet aux entreprises de traiter et d'approuver les factures entrantes de manière 100% numérisée, sans aucune rupture d'interface. »

À Bruxelles, xSuite expliquera à quoi les entreprises doivent être particulièrement attentives en matière de projets de facturation électronique et comment connecter la réception des factures aux processus d'achat en amont. En effet, il convient de relier les processus numériques d'approvisionnement et de facturation de manière à créer un scénario procure-to-pay (P2P, de l'achat au paiement) de bout en bout. Le programme de la conférence E-Invoicing accorde une égale attention aux achats électroniques et à la facturation électronique. Les deux aspects visent à numériser et à optimiser davantage les processus financiers et les activités d'approvisionnement, le résultat final étant un flux de travail numérisé de bout en bout et une approche globale de la gestion financière et des achats basée sur des outils et des processus numériques afin d'améliorer l'efficacité et le contrôle et de réduire les coûts.

Informations pratiques :

Conférence E-Invoicing

24 octobre 2023

Lieu : Centre de Conférence BluePoint, Bruxelles, Bld A. Reyers Ln 80, 1030 Bruxelles

Informations et inscription :https://heliview.com/e-invoicing-belgium/

À propos de xSuite

xSuite, qui dispose de bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, possède une expérience multi-sectorielle et une connaissance approfondie des solutions SAP. xSuite est un innovateur de premier plan en matière d'optimisation des flux de travail P2P basés sur SAP. La Société fournit des logiciels et met en oeuvre des solutions pour plus de 1 300 clients. xSuite est devenue un partenaire de confiance dans la modernisation des systèmes de comptes fournisseurs et l'automatisation des processus manuels sur papier.

14 septembre 2023 à 12:25

