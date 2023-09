L'Institut Vecteur s'associe au Forum économique mondial sur l'intelligence artificielle responsable et les données de recherche





TORONTO, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut Vecteur a annoncé aujourd'hui l'établissement d'un nouveau partenariat avec le Forum économique mondial. Dans le cadre de cette collaboration, Tony Gaffney, président-directeur général de Vecteur, se joindra à l'Alliance pour la gouvernance de l'intelligence artificielle (IA) du Forum économique mondial, tandis que Jeff Clune, membre du corps professoral de Vecteur, titulaire de la chaire en IA Canada-CIFAR, professeur agrégé au Département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Colombie-Britannique et conseiller principal en recherche pour DeepMind, se joint au conseil sur les systèmes et les technologies sécuritaires du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial aura également accès aux données de recherche et au leadership éclairé de l'Institut Vecteur grâce à un partenariat en matière de contenu qui viendra accentuer la recherche canadienne de pointe en IA partout dans le monde.



L'initiative de l'Alliance pour la gouvernance de l'IA du Forum économique mondial est axée sur le développement et le déploiement responsables de systèmes d'IA générative. Elle vise à répondre à des questions essentielles alors que la société entre dans une ère socioéconomique en pleine mutation, portée par l'innovation en matière d'IA. En réunissant des voix influentes du monde entier, cette alliance vise à exploiter les avantages de l'IA générative tout en garantissant des impacts mondiaux équitables et durables.

En collaboration avec ces chefs de file mondiaux de l'IA, Gaffney partagera les principes de confiance et de sécurité de Vecteur en matière d'IA avec les organisations et les efforts de recherche, ainsi qu'une expertise pour faire progresser l'IA responsable en formulant et en mettant en oeuvre des recommandations pour la conception, le développement et le déploiement responsables de systèmes d'IA générative.

«?L'IA générative est à la fois incroyablement prometteuse et porteuse de risques éventuels, déclare Gaffney. Nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que l'IA serve toujours les intérêts supérieurs de l'humanité. L'Alliance pour la gouvernance de l'IA sert de plateforme critique, qui réunit les points de vue mondiaux de l'industrie, des gouvernements et de la société civile. Je suis honoré de me joindre à ce groupe collaboratif dédié à la promotion d'une gouvernance responsable de l'IA. L'Institut Vecteur est déjà à l'origine d'une IA sûre ici au Canada grâce à la recherche, aux partenariats avec l'industrie et à la consultation avec les gouvernements, et c'est au moyen d'engagements internationaux comme l'Alliance que nous pouvons partager le leadership, l'expérience et l'expertise du Canada avec notre écosystème mondial de l'IA.?»

Jeff Clune, membre du corps professoral de Vecteur, titulaire de la chaire en IA Canada-CIFAR, professeur agrégé au Département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Colombie-Britannique et conseiller principal en recherche pour DeepMind, doit également se joindre au conseil sur les systèmes et les technologies sécuritaires du Forum économique mondial. Cette initiative réunit des scientifiques en chef et producteurs d'IA afin d'établir des garanties techniques en réponse aux progrès rapides des systèmes d'IA générative. L'objectif principal est d'en arriver à un consensus sur les garanties nécessaires durant le développement, y compris des zones interdites clairement définies. Ce travail englobe une terminologie commune, l'alignement sur les valeurs humaines et l'éthique, une transparence accrue et des méthodes d'évaluation robustes pour les technologies d'IA générative.

Le partenariat en matière de contenu conclu entre l'Institut Vecteur et le Forum économique mondial garantit que l'expertise de calibre mondial de Vecteur en IA rehausse le contenu de la communauté du Forum économique mondial, partageant ainsi les connaissances techniques et le leadership éthique de Vecteur en matière d'IA avec des millions d'abonnés, de partenaires et d'établissements universitaires du Forum économique mondial dans le monde entier.

L'Institut Vecteur, M. Gaffney et M. Clune sont profondément honorés de contribuer à la discussion mondiale sur l'IA responsable grâce à leur participation à ces initiatives du Forum économique mondial. Leur participation souligne le leadership du Canada dans la gestion de l'avancement de l'IA éthique dans le monde entier.

Lancé en 2017, l'Institut Vecteur collabore avec l'industrie, les institutions, les jeunes entreprises et les gouvernements pour former des talents en IA et stimuler l'excellence en recherche dans le domaine de l'IA afin de concevoir et de soutenir l'innovation axée sur l'IA dans le but de favoriser la croissance économique et d'améliorer la vie des Canadiens.

L'Institut Vecteur vise à faire progresser la recherche en IA, à accroître son adoption dans l'industrie et le secteur de la santé grâce à des programmes destinés aux talents, à la commercialisation et à l'application ainsi qu'à diriger le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Des programmes à l'intention de l'industrie, dirigés par les meilleurs praticiens en IA, jettent les bases pour des applications dans les produits et processus, une orientation propre aux entreprises, une formation à l'intention des professionnels et des liens avec des talents prêts à entrer sur le marché du travail. L'Institut Vecteur est financé par la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada par l'entremise de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle et par des commanditaires chefs de file issus de multiples secteurs de l'industrie canadienne.

