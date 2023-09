Intelsat augmente sa capacité européenne avec le centre spatial Telespazio de Fucino, en Italie





Intelsat, opérateur de l'un des plus grands réseaux terrestres et satellitaires intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), a ajouté le centre spatial Telespazio de Fucino, en Italie, à son réseau de téléports partenaires, afin de répondre à la croissance de son offre globale FlexEnterprise et de permettre d'autres services satellitaires gérés.

Le partenariat est désormais opérationnel et fonctionne en toute transparence avec le réseau terrestre IntelsatOne IP/ commutation multiprotocole par étiquette (MPLS) et la flotte de satellites Intelsat Epic. L'accord élargit les points de présence d'Intelsat en Europe et permet la connectivité entre le centre de données existant d'Intelsat à Fuchsstadt, en Allemagne, et les installations de Telespazio à Fucino.

« Grâce à cet accord avec Telespazio, Intelsat élargit sa solution FlexEnterprise pour sa clientèle mondiale. La passerelle de Fucino offrira des installations terrestres dans le pays à des clients tels que les organisations italiennes du secteur de l'énergie et du gouvernement qui peuvent avoir des exigences réglementaires et de sécurité pour faire atterrir le trafic satellite localement, ainsi qu'à des entreprises de médias qui cherchent une distribution européenne ou mondiale », a déclaré Rhys Morgan, vice-président et directeur général des ventes de médias et de réseaux pour la région EMEA chez Intelsat.

Aujourd'hui, Intelsat exploite un réseau mondial de plus de 60 téléports et points de présence (POP) constituant le réseau intégré IntelsatOne. Pour les communications critiques, Intelsat déploie et exploite souvent des services situés dans les locaux des clients et dans des téléports de tiers, afin de respecter les exigences de sécurité physique et logique.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu cet accord avec Intelsat, qui nous permet d'élargir la gamme de services disponibles à partir de notre téléport de Fucino dans les segments de marché de l'énergie et du gouvernement, qui sont d'un grand intérêt pour Telespazio », a déclaré Alessandro Caranci, vice-président directeur des communications par satellite chez Telespazio.

Telespazio, une entreprise commune entre Leonardo (80 %) et Thales (33 %), est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions et de services satellitaires et fournira également une gamme de services d'intégration de systèmes. Le partenariat avec Intelsat vise à améliorer l'infrastructure numérique, la bande large et les capacités de diffusion de la région.

L'équipe mondiale de professionnels d'Intelsat se concentre sur la fourniture de communications par satellite transparentes et sécurisées aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux grâce au réseau mondial de nouvelle génération et aux services gérés de la société. En réduisant la fracture numérique grâce à l'exploitation de l'une des flottes de satellites et des infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux personnes et à leurs outils de parler par-dessus les océans, de voir à travers les continents et d'écouter à travers le ciel afin de communiquer, de coopérer et de coexister. Depuis sa création il y a six décennies, l'entreprise est synonyme de « premières » dans l'industrie des satellites, au service de ses clients et de la planète. S'appuyant sur un héritage d'innovation et s'attachant à relever une nouvelle génération de défis, les membres de l'équipe Intelsat ont désormais en ligne de mire les « prochaines premières » dans l'espace, alors qu'ils bouleversent le domaine et mènent la transformation numérique de l'industrie.

