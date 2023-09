Avis aux médias - Le député Blois annoncera les investissements fédéraux dans le cadre du Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre





OTTAWA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Kody Blois, député de Kings-Hants et président du Comité de l'agriculture et de l'agroalimentaire de la Chambre des communes, sera à Berwick, en Nouvelle-Écosse, pour annoncer des investissements fédéraux dans le cadre du Fonds d'investissement pour la transformation des produits sous la gestion de l'offre à Eden Valley Poultry.

Date

Le vendredi 15 septembre 2023

Heure

10 h 30 (HAA)

Lieu

Eden Valley Poultry

326, rue Main

Berwick, N.-É. B0P 1E0

Notes pour les médias

Le stationnement est disponible de l'autre côté de la rue, sur la rue Main.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

14 septembre 2023 à 11:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :