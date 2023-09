Pour le patient et le personnel - Québec fait un pas de plus dans l'agrandissement de l'urgence de l'Hôpital Saint-François d'Assise





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, annoncent aujourd'hui que l'Hôpital Saint-François d'Assise est autorisé à amorcer une nouvelle d'étape dans la concrétisation de son projet d'agrandissement et de réaménagement, soit l'élaboration du dossier d'affaires.

Le projet consiste notamment en un important agrandissement à l'arrière de l'urgence actuelle, au coeur du complexe hospitalier. Cet agrandissement permettra d'accueillir de nouvelles civières, soit 13 en santé mentale et 7 en santé physique. Les nouveaux locaux abriteront également une unité de 10 lits destinée aux courts séjours de psychiatrie et des cliniques externes consacrées notamment à la santé mentale. Cette augmentation de la capacité permettra de mieux répondre aux besoins croissants de la population.

Un environnement de travail et de soins attrayant est intimement lié à l'attraction et à la rétention du personnel, ainsi qu'à la qualité de l'expérience des patients et patientes. C'est pourquoi le développement de milieux de vie à l'échelle humaine est au coeur des investissements des prochaines années, tel que mentionné dans le Plan pour mettre en oeuvre les changements nécessaires en santé. Le gouvernement poursuit donc le développement d'infrastructures pour soutenir l'augmentation des besoins découlant des changements démographiques et offrir aux citoyens des milieux adaptés et modernes.

Citations :

« L'une des priorités de notre gouvernement, d'ailleurs inscrite dans le Plan santé, est de transformer nos infrastructures de santé afin de les mettre à jour pour offrir un environnement de travail attrayant pour le personnel et des milieux de soins confortables pour la population. L'avancement de ce projet est la preuve de nos efforts pour rendre cet hôpital moderne et mieux répondre aux besoins des citoyens et citoyennes de la Capitale-Nationale. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je me réjouis que les services d'urgence en santé mentale puissent bénéficier d'une telle réorganisation, qui facilitera leur prestation et permettra une meilleure concentration de l'expertise au sein d'un même édifice. L'accès à ces services demeure primordial, et je suis persuadé que ces locaux plus vastes et mieux conçus auront un effet positif immédiat sur la qualité de la prise en charge des personnes vulnérables. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« L'Hôpital Saint-François d'Assise est une installation importante dans la région, située au coeur de la communauté. Je suis très fier de voir ce projet franchir une nouvelle étape vers sa concrétisation. Les citoyens de ce secteur méritent d'avoir le meilleur accès possible aux services d'urgence, dans un cadre moderne et rassurant, propice à une prestation de services de qualité. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Un montant de 9,3 millions $ est alloué pour la réalisation du dossier d'affaires.

Ce projet permettra au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et au CHU de Québec-Université Laval de consolider leurs pratiques cliniques mutuelles pour assurer une intégration optimale des soins de santé mentale et de santé physique, et ce, au bénéfice des usagers de la grande région de Québec. Cette réorganisation des services permettra une prise en charge des patients plus optimale et, à terme, la création d'un pôle en santé mentale regroupant plusieurs services au même endroit.

14 septembre 2023 à 11:18

