AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie de citoyenneté à l'occasion de la Semaine de l'accueil





KITCHENER, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 48 nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes du Canada provenant de 13 pays. La cérémonie sera présidée par le juge de la citoyenneté Albert Wong.

Date : Vendredi 15 septembre 2023 Heure : 13 h (HE) Lieu : Ken Seiling Waterloo Region Museum (musée de la région de Waterloo)

10, chemin Huron

Kitchener (Ontario) N2P 2R7

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (HE).

Les photographies et les vidéos sont permises durant la cérémonie.

14 septembre 2023 à 10:44

