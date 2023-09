StarCharge sera présent au salon japonais N+ Sustainability Show avec une gamme complète de solutions de recharge





TOKYO, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- StarCharge, pionnier mondial des solutions énergétiques durables, est heureux d'annoncer sa participation au salon N+ de cette année au Japon, au stand N-08. La participation de StarCharge réaffirme son dévouement à l'évolution du paysage énergétique par le biais d'une technologie innovante et durable.

Le salon N+, mondialement reconnu pour sa présentation des technologies et solutions de pointe en matière d'énergies renouvelables, constitue la plateforme idéale pour StarCharge de partager le potentiel significatif de sa large gamme de chargeurs et de produits et technologies énergétiques.

Sur son stand, StarCharge présentera sa gamme complète de produits, notamment des chargeurs à courant alternatif, des chargeurs à courant continu, des chargeurs V2G (Vehicle-to-Grid), ainsi que des services de gestion de l'énergie et des services cloud. Il sera possible de découvrir directement ces solutions, de comprendre leur fonctionnalité et d'imaginer leur potentiel dans divers scénarios d'application.

Le directeur général de StarCharge a déclaré : « Les technologies de StarCharge sont conçues pour révolutionner la façon dont nous utilisons l'énergie. Qu'il s'agisse de propriétaires de véhicules électriques au quotidien ou d'entreprises cherchant à faire évoluer leur consommation d'énergie vers un modèle plus durable, nos solutions sont conçues pour tout le monde. »

Outre la présentation de ses produits, le stand de StarCharge accueillera également des conférences animées par des experts et des sessions interactives afin de sensibiliser les visiteurs au potentiel de l'énergie durable. Les visiteurs sont encouragés à participer à ces discussions, à faire part de leurs idées et à partager leurs propres expériences.

Grâce à sa présence au salon N+, StarCharge continue de renforcer sa position de leader en matière de solutions d'énergie durable, démontrant ainsi son engagement inébranlable en faveur d'un avenir plus écologique et plus durable. Nous invitons tout le monde à visiter notre stand pour découvrir comment nous pouvons évoluer collectivement vers un avenir alimenté par une énergie renouvelable et efficace.

À propos de StarCharge :

StarCharge est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de recharge et de systèmes de gestion de l'énergie, qui se consacre à la transition vers l'énergie durable. Avec une gamme variée de produits innovants et de haute qualité, StarCharge repousse les limites et fait évoluer le paysage énergétique vers un avenir plus respectueux de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210649/StarCharge_to_booth_in__Japan_N__Sustainability_Show.jpg

14 septembre 2023 à 10:25

