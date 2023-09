Le gouvernement du Canada appuie un meilleur accès au don d'organes de personnes vivantes au sein des communautés marginalisées au Canada





OTTAWA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les dons d'organes de personnes vivantes sauvent des vies chez les gens qui ont besoin d'une greffe. Malheureusement, au Canada, l'accès aux dons d'organes est plus réduit au sein des communautés marginalisées (p. ex. populations de l'Asie du Sud, populations africaines, caribéennes et noires). À titre d'exemple, l'accès à la greffe de rein d'une personne vivante au sein de ces populations est de 50 à 75 % plus faible que la moyenne canadienne.

Le gouvernement du Canada est d'avis que toute personne au Canada devrait avoir un accès juste et équitable à des services de santé - y compris des services de dons et de greffes d'organes - de bonne qualité, respectueux des valeurs culturelles et exempts de racisme et de discrimination.

C'est pourquoi l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine du don vivant, l'atteinte de jalons clés pour favoriser un accès équitable aux Greffes de Rein de Donneur Vivant (GRDV) pour les patients atteints d'insuffisance rénale issus de communautés marginalisés en Colombie-Britannique et en Ontario grâce au projet: « Améliorer l'accès à la greffe de rein de donneur vivant (GRDV) dans les collectivités marginalisées en raison de la race et de l'origine ethnique ».

Pour de nombreux patients, une greffe de rein d'une personne vivante offre de meilleurs résultats, comme une longévité accrue et une meilleure qualité de vie. Au sein des communautés marginalisées, plusieurs antécédents historiques et personnels de racisme et de discrimination ont eu des effets tangibles sur les taux de dons d'organes.

Grâce à un financement de près d'un million de dollars sur trois ans, Providence Healthcare et le Centre for Living Donation du University Health Network ont pris action pour lutter contre ces obstacles notamment en mettant en place des outils pour des soins de santé respectueux des valeurs culturelles et adaptés aux réalités culturelles et en développant la mobilisation communautaire.

Jalons :

Mise au point de matériel pédagogique (p. ex. récits numériques) adapté aux réalités culturelles, ainsi que d'outils et de stratégies cliniques, à l'appui du travail des professionnels de la santé

Mobilisation communautaire durable des communautés de l'Asie du Sud et des communautés africaines, caribéennes et noires au Canada

Recueil d'expériences communes vécues par les patients et les membres des communautés et d'autres constatations clés mis en commun avec des intervenants du milieu des dons et des greffes d'organes

Alignement de ce projet sur d'autres efforts continus visant à améliorer l'accès des Premières Nations, des Inuits et des Métis à la greffe de rein d'une personne vivante.

Au moyen de ce projet et d'autres, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec des partenaires clés pour améliorer le système de santé et veiller à ce que tout le monde au Canada, peu importe son origine ethnique ou raciale, ait un accès juste et en temps opportun à des services de dons et de greffes d'organes de qualité, peu importe l'endroit où ils demeurent.

« Les greffes d'organes de personnes vivantes sauvent des vies, et il existe au Canada un besoin critique d'augmenter le nombre de donneurs d'organes. En investissant dans des projets comme celui-ci, nous contribuons à améliorer le don et la greffe d'organes de personnes vivantes au Canada, en particulier au sein des communautés marginalisées. Ces jalons clés montrent que nous sommes en bonne voie pour combler des lacunes persistantes au sein du système des dons et des greffes d'organes, et accroître le nombre de greffes de rein réussies dans l'ensemble du pays ainsi que la qualité de celles-ci. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« L'aspect transformatif de ce projet, c'est qu'il se fonde sur la reconnaissance que la seule façon pour nous d'atteindre une équité significative et durable en matière d'accès aux soins de santé, c'est de faire des patients et des communautés des partenaires égaux dans l'élaboration de solutions. Ce travail s'appuie sur ce que nous faisons déjà pour améliorer l'accès aux greffes de rein des Autochtones en Colombie-Britannique. Ce projet applique une approche de lutte contre les inégalités dans l'accès aux greffes des populations de l'Asie du Sud et des populations africaines, caribéennes et noires au Canada fondée sur la mobilisation des patients et des communautés. Les énormes progrès accomplis nous enthousiasment, et c'est un honneur pour nous d'avoir noué des liens avec les communautés qui mèneront à une amélioration continue des soins de santé qui se traduira par un meilleur accès aux greffes d'organes au Canada. »

Dr Jagbir Gill

Providence Healthcare

« Ce projet est une étape essentielle dans l'établissement d'une relation de confiance avec les communautés africaines, caribéennes et noires, de même que dans l'atténuation des méfaits de la discrimination et du racisme systémique dans ce domaine. Nous continuons de travailler avec nos partenaires communautaires, dont la Black Health Alliance, l'Organisation de la santé des Canadiens d'origine africaine (CADHO) et d'autres, pour mieux comprendre les besoins des communautés africaines, caribéennes et noires. En fonction de ces travaux, nous mettrons en oeuvre des cheminements cliniques pour soutenir les patients issus de ces communautés afin d'explorer les meilleures options de traitement de l'insuffisance rénale pour eux. »

Dr Istvan Mucsi

Centre for Living Donation du University Health Network

Faits en bref

Le système semble se remettre des conséquences de la diminution du nombre de dons et de greffes d'organes dans l'ensemble du Canada durant la pandémie de la COVID-19. En 2021, le taux de donneurs vivants au Canada était de 15,5 donneurs par millions d'habitants. Il s'agit d'une hausse de 20 % par rapport à 2020. Un total de 2 782 greffes d'organes pleins (p. ex. rein, coeur, poumon, foie) ont eu lieu au Canada en 2021. Il s'agit là d'une augmentation de 6 % comparativement à 2020 et de 23 % comparativement à il y a dix ans.

organise depuis 2018 une initiative, appelée « Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes », de concert avec les provinces et les territoires (le Québec a un statut d'observateur), la Société canadienne du sang et bien d'autres intervenants, y compris des patients, des cliniciens et des chercheurs. La vision de l'initiative est d'apporter des améliorations aux dons et aux greffes d'organes afin d'obtenir de meilleurs résultats sur la santé des patients tout en augmentant le nombre de greffes réussies et en s'assurant de leur qualité. Au moyen de la Collaboration, Santé Canada appuie des projets ciblés de lutte contre les lacunes persistantes au sein du système de don et de greffe d'organes. Ces projets visent l'atteinte d'un système à haut rendement qui offre un accès équitable aux dons et aux greffes d'organes de personnes vivantes ou décédées.

