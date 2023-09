Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 113 000 $ au Festival Envol et Macadam





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 113 000 $ au Festival Envol et Macadam, qui se déroule à Québec jusqu'au 16 septembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Envol et Macadam s'est donné pour mission depuis sa création de promouvoir les musiques alternatives et de mettre en lumière les artistes émergents d'ici et d'ailleurs. Avec ses 25 ans d'expérience, il est devenu un incontournable au Québec. Cette année, les organisateurs promettent aux festivaliers une édition inoubliable.

Citations

« Cet événement culturel consacré aux musiques alternatives trouve le parfait équilibre entre des prestations d'artistes de renommée internationale et émergents. De nombreuses performances sont ainsi présentées pour le plus grand plaisir des milliers d'amateurs de musique qui répondent présents pendant les trois jours que dure ce rendez-vous. Envol et Macadam offre une expérience très formatrice aux artistes de la relève qui auront la chance de s'y produire et les invite à partager la scène avec des artistes de renom. Grâce à son dynamisme et à sa programmation variée, il réserve chaque année de belles découvertes à son public et permet aux interprètes du Québec de démontrer tout leur talent ici, mais également au-delà de nos frontières. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Le Festival Envol et Macadam permet chaque année à des milliers d'adeptes de musiques alternatives de vivre leur passion. Félicitations au comité organisateur qui a mis les petits plats dans les grands pour nous offrir une ambiance des plus festives. Les participants pourront découvrir cette année des grands noms du rock, du punk et de l'électro sur les abords du fleuve Saint-Laurent. Je les invite d'ailleurs à profiter de cette occasion unique pour admirer les magnifiques paysages de la Capitale-Nationale et à visiter ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Au fil des années, le Festival Envol et Macadam a acquis une réputation enviable dans le milieu des musiques alternatives au Québec. Nous sommes fiers de soutenir cet événement phare, qui enrichit l'offre culturelle de la Capitale-Nationale. La programmation attirera de nombreux mordus de contre-culture et d'émotions fortes, à qui je souhaite des soirées mémorables! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde 41 000 $ par l'intermédiaire de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 37 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 35 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales.

