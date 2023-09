AVIS AUX MÉDIAS - Ouverture officielle du Centre de traitement Albert-Jackson, la nouvelle installation de tri de colis de Postes Canada conçue pour soutenir l'avenir du commerce en ligne.

GM Defense LLC, une filiale de General Motors (GM), et NP Aerospace ont signé un mémorandum d'entente collaboratif pour élaborer un programme coopératif de recherche et développement et d'assistance postproduction, de logistique international et de...

Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 113 000 $ au Festival Envol et Macadam, qui se déroule à Québec jusqu'au 16 septembre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et...

Air Canada a dévoilé aujourd'hui les 30 finalistes des Meilleurs nouveaux restos canadiens 2023, et le plus ancien concours de talents culinaires du pays accueille un nouveau groupe de restaurants. Air Canada met de l'avant depuis 2002 la scène...