SNC-Lavalin ouvre les marchés





TORONTO, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Ian L. Edwards, président et chef de la direction, Jeff Bell, vice-président directeur et chef des affaires financières, et les autres membres de l'équipe de direction de Groupe SNC-Lavalin inc. se sont joints à Sylvain Martel, directeur général, Services d'inscription, TSXV, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la nouvelle identité de marque de la société qui est vouée à un bel avenir : AtkinsRéalis (TSX : ATRL, à compter du 18 septembre 2023).

Forte de plus d'un siècle de réalisations grâce à des marques comme SNC-Lavalin, Atkins et Faithful+Gould, AtkinsRéalis rassemble toute l'organisation sous une même marque. Société spécialisée en gestion de projets offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, AtkinsRéalis combine le savoir-faire de ses 36 000 employés à l'oeuvre dans différents marchés et différentes régions afin d'offrir des solutions complètes dans le cadre de projets portant sur des composantes du milieu bâti et du milieu naturel.

14 septembre 2023 à 10:01

