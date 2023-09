Regula a été désigné à plusieurs reprises comme un fournisseur représentatif dans le guide de marché de Gartner pour la vérification d'identité





Le secteur de la vérification d'identité s'est considérablement développé ces dernières années, élargissant son champ d'action au-delà des processus traditionnels de connaissance du client (KYC). La vérification d'identité est en passe de devenir la nouvelle norme, et de plus en plus de fournisseurs de services de vérification d'identité rivalisent pour attirer l'attention des clients potentiels.

Bien que le marché devienne un marché d'acheteurs, il peut également être déroutant en raison des nombreuses offres apparemment similaires. Gartner fait remarquer qu'il est difficile pour les organisations de consommateurs de choisir un fournisseur dans un marché encombré. Nombre d'entre elles ont tendance à se contenter de choisir des fournisseurs ayant une expérience et une présence dans leur pays ou leur région ». Pourtant, il est plus important que jamais de disposer de critères de sélection exhaustifs lors du choix d'une solution.

La vérification d'identité repose sur deux piliers : Véracité des documents et contrôle de présence

À l'ère du nomadisme numérique, il est avantageux pour un fournisseur de disposer d'une couverture mondiale des documents d'identité pris en charge. Non seulement c'est un plus pour l'expérience consommateur, mais cela fournit également des attributs qualitatifs pour une prévention efficace de la fraude.

Parallèlement, les interactions à distance sont primordiales dans la plupart des scénarios. Une solution appropriée se doit d'offrir un ensemble complet de contrôles de vérification des documents, depuis la reconnaissance automatique du type de document jusqu'à la vérification basée sur la NFC (la méthode la plus fiable). S'agissant de cette dernière, une solution efficace devrait permettre de revérifier les puces électroniques en traitant les résultats sur un serveur, éliminant ainsi le risque d'accepter une pièce d'identité falsifiée.

Quant à la liaison de l'identifiant à la personne réelle, il n'est peut-être déjà pas suffisant de demander aux consommateurs de prendre des selfies (vérification passive de la vivacité). Les organisations se doivent d'être en mesure de détecter diverses fraudes biométriques, notamment les attaques par injection, et de pouvoir comparer les données biométriques en direct avec la photo figurant sur le document et les données encodées dans la puce intégrée à la pièce d'identité.

En somme, il est essentiel qu'un fournisseur propose une solution de vérification complète qui prenne en charge tous les aspects mentionnés ci-dessus. Ces tâches clés sont couvertes par les produits de Regula reconnus dans le rapport - Regula Document Reader SDK et Regula Face SDK. Ils forment ensemble une base solide et pérenne pour une vérification fiable de l'identité.

Au-delà de l'essentiel

Face à l'évolution des défis en matière de sécurité et à la demande croissante de solutions exhaustives, les organisations recherchent des outils capables d'offrir plus que l'essentiel. Les fournisseurs sont censés se démarquer en apportant plus de valeur ajoutée en augmentant les capacités de base avec de nouvelles approches de mise en oeuvre et la capacité de gérer les vecteurs d'attaque basés sur l'IA.

Il ressort de la dernière enquête de Regula qu'au cours de l'année écoulée, 37 % des organisations ont été confrontées à des incidents de fraude vocale deepfake, tandis que 29 % ont été victimes de vidéos deepfake. La facilité d'accès à la technologie de l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes amplifie ces risques, ce qui représente un défi important pour les entreprises et les particuliers.

Regula fait preuve d'une approche proactive pour fortifier les défenses contre cette menace en investissant dans une feuille de route tournée vers l'avenir.« Lorsqu'il s'agit de détecter les deepfakes, nous pensons que les réseaux neuronaux peuvent être précieux à des fins défensives, à condition qu'ils s'accompagnent d'autres mesures anti-fraude axées sur des paramètres physiques et dynamiques », indique Henry Patishman, »Vice-président des solutions de vérification d'identité chez Regula. « Ces mesures englobent les contrôles de la vivacité du visage, les contrôles de la vivacité des documents, les éléments de sécurité optiquement variables, et bien d'autres encore. Créer des deepfakes qui révèlent le comportement dynamique attendu reste un défi. Contrôler le caractère vivant d'un objet peut constituer un avantage décisif contre les fraudeurs. Sans compter que le recoupement des informations des consommateurs avec les contrôles biométriques et l'historique des transactions récentes peut améliorer le processus de vérification." »

*Gartner, Market Guide for Identity Verification, Akif Khan, 7 septembre 2023.

À propos de Gartner

À propos de Regula

Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la recherche judiciaire et de la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification des documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organisations et 80 autorités de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité.

Regula a été nommé fournisseur représentatif dans le guide de marché Gartner® pour la preuve et l'affirmation d'identité en 2022. Pour en savoir plus, consultez regulaforensics.com.

