Beneva devient le premier assureur à rembourser le service d'accompagnement individuel en autogestion offert par son partenaire Relief





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Beneva annonce en primeur qu'elle rembourse dorénavant à ses assurés les frais liés aux services d'accompagnement individuel en autogestion offerts par son partenaire Relief. Ainsi, il est possible de bénéficier d'un remboursement en se prévalant de la famille des soins de santé psychologiques lorsqu'ils sont prévus au contrat d'assurance collective. Ainsi, Beneva focalise sur l'autonomie et la proactivité de ses assurés qui pourront bénéficier d'outils concrets et d'accompagnement pour prendre soin de leur santé et de leur bien-être psychologique.

« Chez Beneva, nous avons à coeur le bien-être de nos assurés et nous sommes convaincus que nous devons soutenir des initiatives de santé au sein de la collectivité, exprime le vice-président exécutif et leader, Assurance collective chez Beneva, Éric Trudel. Ce qui nous intéresse particulièrement avec l'autogestion, c'est de mettre la personne au centre de la solution. »

L'autogestion : mettre la personne au centre de la solution

Les services d'accompagnement individuel constituent une véritable avancée dans l'approche d'autogestion des problématiques de santé psychologique en mettant l'accent sur l'autonomie. Nos assurés disposeront d'outils concrets et d'accompagnement pour prendre soin de leur santé et de leur bien-être psychologique. Ils pourront prévenir ou réduire leurs symptômes et optimiser leur équilibre de vie personnelle comme au travail.

Aider les milieux de travail

Le soutien à l'autogestion a le potentiel d'aider les organisations, les gestionnaires et les travailleurs à prendre des moyens pour prévenir la détresse psychologique et à favoriser le rétablissement des personnes vivant avec des difficultés de santé psychologique. Par ce geste, Beneva se positionne dans l'élargissement de l'accès aux soins en santé psychologique, au bénéfice de ses clients.

Cette avenue s'inscrit également dans un prolongement naturel de l'orientation philanthropique de Beneva qui a choisi de prévenir l'anxiété un geste concret à la fois, de son programme cadre en santé et bien-être psychologique et de ses investissements en lien avec la création de la Chaire Relief en autogestion, santé mentale et travail. Ces initiatives et investissements s'intègrent aux valeurs de bienveillance de l'assureur et à son désir de proposer des solutions d'accompagnement innovantes à ses clients.

Le saviez-vous?

Les personnes qui vivent avec l'anxiété ou la dépression connaissent un haut risque de rechute, et ce, même avec une médication ou un traitement adéquat. Le taux de rechute grimpe entre 20 et 40 % un an après le rétablissement d'une dépression majeure et à 24 % durant les deux années suivant un épisode de trouble anxieux. Les troubles bipolaires sont, quant à eux, chroniques[1]. C'est donc d'autant plus important d'apprendre à vivre avec au quotidien et l'autogestion représente un bon moyen d'y parvenir.

Partenariat Beneva et Relief

Rappelons que Beneva et Relief sont partenaires dans la création de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail, laquelle est propulsée par Beneva. Cette Chaire a pour mission de favoriser le développement des connaissances scientifiques sur l'autogestion, la santé mentale et la saine performance au travail dans le but d'alimenter les pratiques de soutien à l'autogestion et de favoriser la santé et le bien-être psychologique chez les travailleuses et travailleurs et leurs proches.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

À propos de Relief - Le chemin de la santé mentale

Relief est un centre d'expertise et de soutien en santé mentale, qui compte un réseau de partenaires à travers le Canada. Reconnu comme une référence et un leader pour les troubles mentaux courants, Relief a développé une véritable innovation sociale avec son concept unique de soutien à l'autogestion. Ses services bilingues s'intègrent autant en milieu du travail, qu'au sein de l'écosystème de services et de soutien social des communautés. https://monrelief.ca

__________ 1 Relief

SOURCE Beneva

14 septembre 2023 à 09:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :