Déclaration du ministre Boissonnault à l'occasion de la Journée des langues officielles





Le gouvernement du Canada souligne la Journée des langues officielles

OTTAWA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le Canada est une mosaïque de cultures et de langues, et nos deux langues officielles jouent un rôle essentiel dans notre société. Nous reconnaissons et célébrons la diversité linguistique qui fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre riche patrimoine d'un bout à l'autre du pays.

Nous saluons l'importance du français et de l'anglais, qui sont bien plus que des moyens de communication : ils sont des ponts entre les communautés, des véhicules de compréhension mutuelle et des symboles de notre respect de la diversité.

La Loi sur les langues officielles, qui a 54 ans cette année, reconnaît l'égalité de statut du français et de l'anglais dans l'ensemble des institutions fédérales. Elle a pour objectif de veiller à ce que le gouvernement du Canada offre ses services à la population canadienne dans la langue officielle de son choix. Grâce à cette loi, le Canada est devenu plus fort, plus prospère et plus inclusif.

En tant que Franco-Albertain et ministre des Langues officielles, je suis fier de prendre le relai et de mettre en oeuvre, avec nos partenaires, la Loi sur les langues officielles modernisée, c'est-à-dire la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, et un nouveau Plan d'action pour les langues officielles. Ce sont deux puissants leviers qui témoignent de la vision globale de notre gouvernement, vision qui nous aidera à atteindre l'égalité réelle entre l'anglais et le français, à soutenir les communautés de langues officielles en situation minoritaire, et à favoriser le dialogue interculturel.

En célébrant la Journée des langues officielles du Canada, nous réaffirmons que nos langues sont un élément clé de notre identité canadienne. Ensemble, continuons à bâtir un Canada où les langues officielles sont respectées et célébrées, et où le bilinguisme est chaque jour une source de fierté.

Bonne Journée des langues officielles!

SOURCE Patrimoine canadien

14 septembre 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :