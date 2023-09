WEKA et Stability AI s'associent pour maximiser les avantages du cloud pour la formation de modèles d'IA





Le nouveau mode convergé pour la solution cloud de WEKA offrira des performances, des économies et des avantages en termes de durabilité

CAMPBELL, Californie, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), le fournisseur de plateforme de données pour les charges de travail à haute performance, a annoncé aujourd'hui lancer une nouvelle solution révolutionnaire en collaboration avec son client Stability AI, une importante société d'IA générative open source. Le mode convergé pour la solution cloud de la plateforme de données WEKA® améliorera la capacité de Stability AI à former plusieurs modèles d'IA dans le cloud, y compris son populaire modèle de diffusion stable et à offrir à ses clients des avantages en termes d'efficacité, de coûts et de durabilité.

Les processus d'IA tels que la formation et l'inférence nécessitent d'importantes ressources énergétiques et informatiques. Peu d'entreprises, en particulier les pionnières de la nouvelle frontière des solutions d'IA générative (GenAI), peuvent investir le temps ou les frais requis pour acquérir et déployer la puissance nécessaire sur site, et la formation et l'inférence des modèles d'IA dans le cloud ont souvent des coûts prohibitifs.

WEKA a développé un moyen unique d'améliorer considérablement cette équation pour les clients de GenAI basée sur le cloud. La solution de mode convergé de la plateforme de données WEKA est la première solution de stockage évolutif sur des instances capables d'apprentissage profond accessible aux utilisateurs exécutant des charges de travail dans le cloud. Elle utilise le stockage local éphémère et la mémoire dans les instances d'IA cloud pour réaliser des économies exponentielles de coûts et améliorer les performances des ressources d'IA génératives à grande échelle par rapport aux architectures de données traditionnelles.

L'IA cherche toujours à utiliser les ressources cloud existantes de manière plus efficace. La société a commencé à travailler avec WEKA pour développer une approche « cloud convergé » avec la plateforme de données WEKA et vient de terminer une expérimentation réussie de la solution. Son architecture convergente fournit un ensemble unique et performant de ressources pour prendre en charge l'application et la plateforme de données simultanément. Le résultat est une formation plus optimale des modèles de Stability AI et une meilleure utilité pour ses équipes de recherche.

« En tant que seule société d'IA générative indépendante, ouverte et multimodale, nous comprenons les limites de l'exécution de charges de travail convergentes sur site, a déclaré Tom Mason, directeur technique chez Stability AI. WEKA offre à nos clients davantage d'options en permettant une formation en mode convergé dans le cloud public. Nous espérons que ce partenariat permettra d'accroître l'utilisation de notre matériel et de l'étendre à des milliers d'instances et, essentiellement, de faire plus avec moins, de manière plus durable. »

Une fois déployée, Stability AI espère être en mesure d'étendre les avantages des gains de performance et des importantes économies de coûts dans le cloud de la plateforme de données WEKA, tout en réduisant les émissions de carbone et la consommation d'énergie. La société envisage d'utiliser la solution de WEKA pour soutenir ses prochaines initiatives de durabilité à mesure de la maturation et de la croissance de son déploiement.

« La plateforme de données WEKA peut multiplier par 10 à 50 l'efficacité du stockage de la pile GPU, offrant ainsi un avantage financier significatif aux entreprises d'IA générative en les aidant à maximiser les ressources pour lesquelles elles ont déjà payé, a déclaré Liran Zvibel, cofondateur et directeur général de WEKA. Dans le même temps, WEKA rend simple et abordable l'exécution de la formation et de l'inférence des modèles d'IA dans le cloud public, ce qui contribue à réduire leur infrastructure de données et leur empreinte énergétique et carbone, offrant un double avantage aux clients qui veulent exploiter la puissance de l'IA sans compromettre leurs objectifs de durabilité d'entreprise. »

La solution de mode convergé pour le cloud de WEKA sera lancée en avant-première publique cette année, initialement sur AWS, et d'autres clouds suivront. Les clients intéressés doivent contacter leur représentant commercial WEKA pour être inscrits sur la liste d'attente.

À propos de Stability AI

Basée à Londres avec des développeurs répartis dans le monde entier, Stability AI a été fondée pour construire les bases permettant d'activer le potentiel de l'humanité grâce à l'intelligence artificielle (IA). En tant que leader dans le développement et le déploiement de modèles d'IA générative multimodale et ouverte, Stability AI collabore avec des partenaires des secteurs public et privé pour présenter cette infrastructure de nouvelle génération à un public mondial. Pour plus d'informations, consultez https://stability.ai

À propos de WEKA

WEKA mène un changement de paradigme dans la façon dont les données sont stockées, gérées et traitées à l'ère du cloud et de l'IA. La plateforme de données WEKA® est une solution logicielle qui transforme les silos de données stagnants en pipelines de données dynamiques qui alimentent efficacement les GPU et alimentent les charges de travail gourmandes en performances de manière transparente et durable. Son architecture cloud native avancée est optimisée pour résoudre les problèmes de données complexes à grande échelle, offrant des améliorations de performances 10 à 100 fois supérieures dans les environnements edge, core, cloud, hybrides et multicloud. WEKA aide les principales organisations mondiales axées sur les données à accélérer les percées en matière de recherche et de découverte et les résultats commerciaux, dont huit des Fortune 50. La société est présente dans plus de 20 pays à travers le monde et est soutenue par des dizaines d'investisseurs de classe mondiale. Pour plus d'informations, consultez www.weka.io ou retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter, ou Facebook.

