Amplio Stratégies participera à la formation des 3 000 employés de la Ville de Longueuil





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 14 Septembre 2023 / Amplio Stratégies est fière d'avoir été choisie par la Ville de Longueuil pour développer les compétences de ses employés à travers une bibliothèque de formation 100 % québécoise. Cette collaboration marque un jalon important dans le renforcement de l'expertise des employés de la Ville afin d'offrir des services essentiels de qualité à sa population. Cette initiative démontre le dynamisme de la Ville en tant qu'employeur de choix sur la Rive-Sud de Montréal, offrant un environnement de travail stimulant et accueillant pour tous. Amplio Stratégies est fière d'encourager, aux côtés de la Ville, la progression professionnelle des employés de la Ville de Longueuil.

Le Campus Amplio est un espace qui utilise la technologie et l'apprentissage en ligne pour soutenir les travailleurs et travailleuses du Québec dans le développement de leurs compétences. La bibliothèque de formations synchrones et asynchrones, 100 % québécoise, favorise l'apprentissage, la curiosité, l'autonomie, et augmentent la motivation et l'engagement des employés et gestionnaires. Dans le cadre de cette collaboration, ce sera plus de 70 formations en ligne, des jeux immersifs et des classes virtuelles qui seront rendues disponibles aux 3 000 employés de la Ville.

«En tant qu'entreprise québécoise, nous sommes honorés d'avoir été choisis par la Ville de Longueuil. Nous partageons la même vision de l'importance de la formation continue et nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise pour aider les employés de la Ville à développer leurs compétences et à exceller dans leurs fonctions. Ensemble, nous contribuerons à renforcer l'économie locale et à soutenir la croissance de la communauté », a déclaré M. Philippe Richard Bertrand, PDG d'Amplio Stratégies.

La collaboration entre Amplio Stratégies et la Ville de Longueuil marque un jalon significatif dans le développement des compétences des employés, renforçant ainsi la qualité des services offerts à la population. Cette initiative témoigne du dynamisme de la Ville en tant qu'employeur de choix, créant un environnement de travail stimulant et accueillant.

À propos d' Amplio Stratégies

Amplio Stratégies est une entreprise qui conseille les entreprises et les organisations afin qu'elles puissent croître de façon durable et saine. Elle forme et accompagne les dirigeants et employés à créer une culture de croissance grâce à la mise en place de stratégies et de processus qui mobilisent l'ensemble des équipes à être plus performantes, notamment à travers le campusamplio.com .

Renseignements pour les médias :

Amplio Stratégies | Léa Guigon | [email protected]

LA SOURCE : Amplio Stratégies Inc

14 septembre 2023 à 09:00

