BMO publie wîcihitowin, le 3e rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone, et annonce les nouveaux membres du Conseil consultatif pour les communautés autochtones





Le rapport souligne l'importance que BMO accorde à la promotion de l'éducation, de l'emploi et de l'autonomie économique des Autochtones

Les nouveaux membres du Conseil consultatif pour les communautés autochtones comprennent des chefs de file de tout le Canada

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - BMO a publié aujourd'hui wîcihitowin (prononcé : wee-chih-hito-win), son troisième rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone. L'engagement de BMO auprès des clients, collègues et communautés autochtones repose sur trois piliers - l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique - qui traduisent sa détermination à éliminer les obstacles à l'inclusion pour tous. Un terme nehiyawewin/cri, qui signifie s'aider et se soutenir mutuellement, wîcihitowin met en lumière les partenariats de BMO avec les communautés autochtones et son engagement à leur égard, grâce à des récits inspirants de clients, d'employés et de leaders communautaires autochtones.

BMO a également annoncé l'arrivée de six nouveaux membres au sein de son Conseil consultatif pour les communautés autochtones (CCCA). La vision du CCCA a été essentielle à l'élaboration de la stratégie de BMO en matière autochtone et le demeure pour la réalisation de progrès durables en matière d'autonomie économique des communautés et des clients autochtones, d'emploi autochtone et d'éducation qui tient compte des cultures autochtones et de l'histoire commune.

Nouveaux membres du CCCA de BMO :

Ovide Mercredi , ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations

, ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations Chef Willie Sellars , auteur de livres pour enfants et chef des Premières Nations de Williams Lake

, auteur de livres pour enfants et chef des Premières Nations de Carol Anne Hilton , auteure et fondatrice et directrice générale de l'Indigenomics Institute

, auteure et fondatrice et directrice générale de l'Indigenomics Institute Tabatha Bull , chef de la direction du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone

, chef de la direction du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone Nadir André, associé et chef national du groupe de Droit autochtone chez Borden Ladner Gervais

Denis Carignan , cofondateur de PLATO , l'un des plus grands employeurs de professionnels autochtones des technologies de l'information au Canada

« Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO, dont les conseils sont essentiels à notre engagement envers la vérité et la réconciliation, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. En même temps, nous sommes honorés de faire part des progrès et des avancées que nous faisons pour mieux comprendre, renforcer l'autonomie économique et éliminer les obstacles à l'inclusion en partenariat avec les clients, les communautés et nos collègues autochtones. »

« Je crois que la réussite de ma communauté passe par une orientation vers l'avenir, et en tant que membre du Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO, j'applique cette approche pour conseiller la Banque sur les politiques et les pratiques qui soutiennent le développement économique et les possibilités pour les peuples autochtones, a indiqué Roy Whitney Onespot, chef de la nation Tsuut'ina et membre du Conseil consultatif pour les communautés autochtones de BMO. Les banques ont un rôle important à jouer dans la société. Le leadership de BMO est important et aura un impact sur l'éducation, les carrières et le progrès économique des Autochtones. »

« Depuis plus de trente ans, les Services bancaires aux Autochtones de BMO travaillent en partenariat avec les communautés autochtones du Canada, favorisant l'indépendance économique et aidant les clients et les partenaires à façonner leur avenir, a affirmé Michael Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada de BMO et chef, Stratégie en matière autochtone. Grâce à des relations de longue date et à un vaste réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises, tant dans les réserves qu'à l'extérieur, nous offrons des programmes d'éducation financière aux communautés autochtones et nous continuons d'innover en proposant des produits et des services financiers accessibles, notamment le financement de l'habitation, des solutions de gestion de placements et le financement à long terme des infrastructures et du développement économique dans les réserves. »

Le rapport présente l'histoire de clients et d'employés de BMO qui prospèrent dans leur domaine, notamment Jenn Harper, fondatrice de Cheekbone Beauty, une réussite de l'industrie des cosmétiques, et Benjamin Feagin Jr, qui a créé son entreprise, AgriTech North, pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Nord en réduisant les coûts des denrées alimentaires. Le chef Darcy Bear raconte le parcours de la nation Dakota de Whitecap vers l'autonomie et partage une histoire puissante de croissance économique et de prospérité au fil des ans. Jermaine Kootenay, directeur de succursale à BMO, nous fait part de son parcours professionnel, qui a commencé alors qu'il était adolescent et père célibataire et qui l'a conduit à un rôle de leader à BMO, lui donnant l'occasion d'influer sur la vie professionnelle de nombreux collègues autochtones.

Éducation, emploi et autonomie économique : Points saillants du rapport

En collaboration avec l'Université des Premières Nations du Canada et Reconciliation Education, BMO propose un cours d'introduction en ligne, Nisitohtamowin. Tiré du mot cri signifiant compréhension , Nisitohtamowin donne un aperçu de 500 ans d'histoire coloniale au Canada du point de vue des peuples autochtones. À ce jour, plus de 90 pour cent des employés de BMO et des milliers de membres du public ont suivi le cours.





et Reconciliation Education, BMO propose un cours d'introduction en ligne, Nisitohtamowin. Tiré du mot cri signifiant , Nisitohtamowin donne un aperçu de 500 ans d'histoire coloniale au du point de vue des peuples autochtones. À ce jour, plus de 90 pour cent des employés de BMO et des milliers de membres du public ont suivi le cours. Pour soutenir l'éducation, BMO a versé 5,1 millions de dollars en prix et bourses, sur un total de 19 millions de dollars en dons et promesses de dons à des causes autochtones dans l'ensemble du Canada .





. BMO a intensifié ses efforts de recrutement et de fidélisation des employés autochtones en augmentant le nombre de postes à distance offerts aux candidats autochtones, en créant de nouvelles possibilités de stage pour les candidats autochtones dans les domaines de l'ingénierie et de la planification ainsi que de la technologie et des opérations, grâce à un partenariat avec Amazon Web Services et PLATO , et en offrant un soutien personnalisé aux employés autochtones par l'entremise du programme Parcours de carrière Miikana de la Banque.





, et en offrant un soutien personnalisé aux employés autochtones par l'entremise du programme Parcours de carrière Miikana de la Banque. BMO fournit des services bancaires à 270 communautés autochtones à travers le pays. BMO a autorisé plus de 230 millions de dollars de prêts à des fins d'habitation dans les communautés autochtones, notamment dans le cadre de son programme de prêts à l'habitation dans les réserves.





Pour soutenir les entreprises autochtones, BMO a augmenté le niveau d'achat de biens et de services auprès de partenaires autochtones - dépassant en 2022 son engagement de dépenser 10 millions de dollars par an auprès d'entreprises autochtones d'ici 2023.





L'engagement de BMO à mobiliser 300 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025 inclut des prêts aux entreprises et communautés autochtones dans la structuration du programme d'obligations durables de la Banque.





Pour avoir fait progresser les intérêts et le développement économique des Autochtones, BMO a reçu sept fois de suite la certification Or du programme de Relations progressistes avec les Autochtones (RPA). Ce programme est administré par le Conseil canadien pour le commerce autochtone.

Pour en savoir plus, lisez le rapport complet.

Cliquez ici pour vous inscrire au cours d'apprentissage en ligne gratuit Nisitohtamowin ou consultez le site www.fnuniv.ca/reconciliation (en anglais).

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO à soutenir les communautés autochtones, cliquez ici ou consultez le site www.bmo.com/engagements-autochtones.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

14 septembre 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :