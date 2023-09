Normative aide les entreprises à faire évoluer leur engagement dans la chaîne de valeur et à réduire les émissions de scope 3





STOCKHOLM, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Moteur de comptabilisation du carbone de premier plan, Normative , a lancé Engage, une suite de fonctions qui permettent aux entreprises de recueillir des données sur les émissions primaires auprès des fournisseurs de l'ensemble de leurs chaînes de valeur.

« Nous avons commencé à travailler avec Normative pour obtenir une représentation précise de notre empreinte carbone complète tout au long de notre chaîne de valeur afin de cibler des réductions impactantes pour notre entreprise. Grâce à une vue d'ensemble complète et détaillée de nos émissions, nous sommes en mesure d'identifier les produits et les fournisseurs qui émettent beaucoup. Cela nous aide ainsi à prendre des décisions stratégiques pour décarboniser nos activités, a déclaré Isaac Pelham-Chipper de The Restaurant Group, un client de Normative et l'une des plus grandes entreprises hôtelières du Royaume-Uni.

Pour la plupart des entreprises, environ 90 % des émissions proviennent de la chaîne de valeur. Avec des solutions évolutives pour la collecte de données sur les émissions de scope 3, Normative Engage fournit un aperçu concret des impacts environnementaux de la chaîne de valeur de l'entreprise. Le niveau de granularité des données sur les émissions de carbone garantit des rapports de haute qualité et une conformité à long terme.

« Normative a grandement amélioré la façon dont nous engageons nos fournisseurs et recueillons les données sur les émissions. La simplicité du module d'engagement des fournisseurs a facilité l'intégration de nos fournisseurs dans notre parcours de Net Zéro, quelle que soit leur maturité dans leur propre travail sur le climat », a déclaré Kirsten Motyl, directrice principale des facteurs ESG de The Pebble Group, l'une des premières utilisatrices de la nouvelle suite de fonctionnalités.

Avec cette version, Normative continue de fournir des solutions qui facilitent le calcul précis des émissions ainsi que des connaissances d'experts qui permettent aux entreprises de prendre des mesures importantes de réduction des émissions.

« Les données primaires, directement à la source, sont le meilleur moyen de réaliser des calculs suffisamment détaillés pour découvrir des informations sur la chaîne de valeur, stimuler les initiatives de réduction et catalyser de nouvelles opportunités commerciales », a expliqué Kristian Rönn, PDG et co-fondateur de Normative.

À propos de Normative

Normative est le premier moteur de comptabilisation des émissions de carbone au monde, qui permet aux entreprises de calculer l'ensemble de leur empreinte carbone et de réduire leurs émissions à zéro. Grâce à des facteurs d'émissions rigoureux et fondés sur la science et à de riches informations sur la chaîne de valeur, Normative fournit aux entreprises du monde entier des calculs de carbone précis et complets des scopes 1, 2 et 3. Basée à Stockholm, Normative accélère la transition vers le Net Zéro et s'associe à d'importantes organisations de lutte contre le changement climatique, dont l'ONU.

