/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Shower de bébé pour mamans nouvellement arrivées avec 50 mamans/

Invitation aux médias - Shower de bébé pour mamans nouvellement arrivées avec 50 mamans





MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Pause Famille et le CANA (Carrefour d'aide pour les nouveaux arrivants) vous invitent au "Baby shower" pour les mamans nouvellement arrivées. Cet événement est le premier du genre au Québec, mettant en lumière les défis et les enjeux auxquels sont confrontées les mamans immigrantes.

Où: à la Tohu à 2345 Rue Jarry E,Montréal.

Quand: Samedi 16 septembre à 13h00.

Projection du documentaire et panel de discussion: 13:50

Marraine de l'évènement : L'Honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et députée d'Ahuntsic-Cartierville.

Présences de dignitaires : Émilie Thuillier, Mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et Haroun Bouazzi, Député provincial de Maurice-Richard

L'événement célèbrera 50 mamans courageuses que vous aurez l'opportunité de découvrir en avant-première dans un documentaire émouvant, présentant leurs histoires poignantes. Ces femmes ont risqué leur vie en traversant des frontières et parcourant des milliers de kilomètres, souvent seules, dans des conditions difficiles. (Visionner la bande-annonce).

Ces mamans, principalement demandeuses d'asile, font face à de multiples vulnérabilités liées à leur statut migratoire et leur grossesse. Les défis incluent la recherche de logement stable, l'incapacité de travailler, une vulnérabilité économique, l'isolement social, le stress émotionnel et le manque de ressources matérielles pour leurs bébés à naître.

L'événement sera également marqué par une fresque artistique interculturelle et la remise de 50 coffrets de naissance, grâce à la générosité de nombreux donateurs.

Le projet est rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, de la Ville de Montréal, de la Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal et de la collaboration du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM).

14 septembre 2023 à 07:00

