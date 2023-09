À l'occasion de son 40e anniversaire - Micro Logic confirme ses intentions de devenir le leader de l'infonuagique au pays





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Entourée de plus de 400 employés, partenaires manufacturiers du réseau des technologies de l'information (TI) et de ses principaux clients, Micro Logic souligne aujourd'hui avec fierté et reconnaissance ses 40 ans d'opération dans un secteur d'affaires qui ne cesse de croître et de se transformer. Pour l'entreprise, c'est une occasion de souligner à nouveau la croissance fulgurante de l'entreprise et d'asseoir ses ambitions pour les prochaines années, à savoir devenir le leader de l'infonuagique au pays, grâce à son cloud souverain, Projet Cirrus.

Au moment de sa fondation en 1983, Micro Logic s'est déployée dans la région de Québec dans la foulée de l'arrivée des produits Apple au Canada. Lors de son rachat en 2009 par le président actuel, M. Stéphane Garneau, cette entreprise qui comptait 35 employés avait besoin d'un nouveau souffle afin de survivre aux multiples changements de l'industrie. Grâce au déploiement de plusieurs pôles d'affaires, l'entreprise a amorcé un virage et n'a cessé de se réinventer. Micro Logic figure aujourd'hui parmi les plus importants fournisseurs TI au Canada, décuplant son chiffre d'affaires en moins de dix ans. Aujourd'hui, plus de 350 experts s'y investissent. Sur cette lancée exceptionnelle, d'ici cinq ans, Micro Logic prévoit franchir la barre des 1 000 employés répartis partout au pays.

« C'est un grand honneur pour notre équipe de rassembler nos partenaires, nos employés et nos clients dans le cadre de ce 40e anniversaire » a déclaré Stéphane Garneau. « Nous célébrons le succès d'une entreprise d'ici qui a su tailler sa place parmi les géants sur la planète, mais nous posons aussi les premiers jalons de notre avenir en tant que manufacturier en infonuagique. Fiers de nos succès passés, nous amorçons avec enthousiasme et détermination, une nouvelle ère. À mes yeux, ce n'est que le début de notre belle histoire ».

« Suivre son instinct et faire preuve de courage »

Doté d'ambitions débordantes, d'audace et d'une connaissance fine du marché des TI, Stéphane Garneau a entrepris un virage majeur au sein de l'entreprise lors de son arrivée. Plusieurs pôles d'affaires se sont développés successivement. « Nous évoluons dans une industrie en constante mutation. D'où l'importance de prendre nos virages et prévoir deux ou trois coups d'avance. Nous avons donc dû prendre des risques pour en arriver là. Nous avons dû écouter notre instinct, malgré les risques omniprésents. Nous avons fait preuve de courage et d'audace à de nombreuses reprises. J'en suis encore plus conscient en cette journée de bilan. » a ajouté Stéphane Garneau, rappelant qu'en 2014, voyant la tendance mondiale en infonuagique émerger, il a pris le pari qu'une entreprise d'ici pouvait devenir fabricant d'un cloud et se mesurer aux géants mondiaux. Lors du 40e anniversaire de Micro Logic, le président a dévoilé les quatre piliers sur lesquels s'appuient désormais le modèle d'affaires : l'Infonuagique (cloud), la Donnée, la Cybersécurité/Réseautique et l'Intelligence artificielle (IA).

Un plan de croissance s'élevant à plus de 150 M$ afin de conquérir le marché hors Québec a été amorcé récemment. Ce plan est appuyé par de précieux investisseurs externes dont Desjardins Capital, BDC Capital et Investissement Québec. L'offre infonuagique de Micro Logic lui permet de faire partie d'un club sélect composé uniquement de quatre fournisseurs infonuagiques souverains officiellement reconnus en Amérique du Nord, ce qui la positionne très avantageusement pour le futur.

Micro Logic est une entreprise québécoise qui occupe une place prépondérante dans l'univers de la transformation numérique figurant parmi les plus importants fournisseurs de solutions TI au Canada. Son produit phare, Projet Cirrus, est un cloud souverain de classe mondiale qui permet de se distinguer par la sécurité et la souveraineté des données, assujetti aux lois et à la réglementation du territoire canadien.

