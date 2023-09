Invitation aux médias - Premier Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations au Québec





QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à l'ouverture officielle du premier Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations au Québec, organisé par le Comité régional sur les langues ancestrales en collaboration avec le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN).

L'événement, qui réunira plus de 100 participants, permettra la mobilisation des savoirs sur les droits inhérents des Premières Nations. Pour la première fois au Québec, le Comité régional sur les langues ancestrales coordonnera un panel sur les droits linguistiques des Premières Nations.

Notons également la présence de Chefs et d'élus de plusieurs communautés des Premières Nations, de la directrice pour les Premières Nations du Bureau du commissaire aux langues autochtones, Joan Greyeyes, et d'aînés de plusieurs Nations. De plus, les professeures et doctorantes Marianne Ignace et Lorna Williams y donneront des conférences.

Quoi? Premier Forum sur les droits linguistiques des Premières Nations Qui? Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador

(APNQL)

Sipi Flamand, Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan et porteur du dossier

des langues ancestrales à l'APNQL

Dr Marianne Ignace, professeure aux départements de linguistique et d'études

autochtones de l'Université Simon Fraser (SFU) et directrice du programme de

langues autochtones et du Centre de langues des Premières Nations de SFU.

John Cree, Aîné de la communauté de Kanesatake Quand? Les 19 et 20 septembre 2023 Où? Manoir du Lac Delage

40, avenue du Lac

Lac-Delage (Québec) G3C 5C4

